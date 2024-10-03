Авария китайской "атомной" субмарины: что упустили из виду западные СМИ (снимки)

Американские специалисты отметили, что производство атомных подводных лодок в Китае сосредоточено на северной верфи в Хулудао, а не в Ухане. Следовательно, слухи о проблемах КНР в области создания АПЛ были преувеличены.

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В конце сентября западные источники сообщили об аварии китайской атомной подводной лодки на верфи в Ухане. Западные СМИ, такие как Wall Street Journal и другие, сосредоточились на том, что инцидент мог сигнализировать о ядерных проблемах и неудачах в модернизации ВМС Китая. Однако по мнению издания Defense One, это упущение важных деталей вводит в заблуждение.

Во многих последующих сообщениях также говорилось, что инцидент выявил опасения по поводу безопасности нового класса атомной подводной лодки ВМС НОАК и серьезную неудачу в военной модернизации Китая.

В своем материале обозреватели обозначили несколько ключевых аспектов, которые демонстрируют, как недопонимание контекста и поспешные выводы могут создать искаженное восприятие реальной ситуации. При этом западные СМИ упустили не только нюансы вокруг класса субмарины, но и действительно важные выводы о том, как этот инцидент может сигнализировать о модернизации флота НОАК.

Важно

Атомная подлодка затонула в верховье Янцзы, недалеко от Ухани: Китай пытался скрыть аварию, — AP (фото)

Анализ сообщений об аварии субмарины

Тип подводной лодки. В первоначальных утверждениях говорилось о Type-041, что может наводить на мысль об атомной субмарине (АПЛ). Однако большинство свидетельств указывают на то, что это усовершенствованная версия дизель-электрических подводных лодок Type 039C класса Yuan с воздухонезависимой силовой установкой, а не с ядерным двигателем. Западные журналисты, видимо, неверно истолковали или упустили этот факт, что добавило путаницы в освещение события.

Необходимость ядерного сертификата. Производство атомных подводных лодок в Китае сосредоточено на северной верфи в Хулудао, а не в Ухане. Обозреватели отметили, что без ядерного сертификата эта верфь не может самостоятельно производить атомные подводные лодки. Следовательно, слухи о ядерной природе инцидента на верфи в Ухане кажутся маловероятными.

Спекуляции о ядерной аварии. Несмотря на предположения о затоплении подводной лодки с ядерным двигателем, на спутниковых снимках, сделанных после инцидента, нет следов, указывающих на ликвидацию последствий радиационного выброса. Это еще одно свидетельство того, что версия об АПЛ могла быть преувеличенной.

Снимок затонувшей китайской субмарины Фото: Planet Labs Inc.

Снимок затонувшей китайской субмарины Фото: Planet Labs Inc.

Установки VLS и модернизация ВМС НОАК. Важной деталью, которая могла бы дать представление о реальных направлениях модернизации китайского флота, является наличие вертикальной пусковой установки (VLS) на поврежденной подлодке. Этот элемент, предположительно встроенный в удлиненный корпус субмарины, мог бы позволить запуск противокорабельных ракет большой дальности. Наличие VLS имеет большее стратегическое значение, чем предположения о проблемах с ядерной безопасностью.

Авторы материала также обратили внимание на китайские источники, которые сообщили, что в субмарине могли бы размещаться противокорабельные ракеты большой дальности YJ-18 или наземные ракеты CJ-10.

Таким образом напрашивается следующий вывод. Была ли это атомная подводная лодка или нет, — под вопросом, однако перспектива появления многочисленных, малозаметных китайских субмарин, способных нанести значительно больший залп по кораблям или авиабазам условного противника, повысит потенциал Китая и усложнит планы союзников США по обороне.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в честь 70-й годовщины основания подводных сил 19 июня продемонстрировали новую подводную лодку уникальной конструкции — Type 039C.