"Різні поля бою": в Пентагоні пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, президент США Джо Байден зобовʼязався, що США не матимуть військової присутності в Україні.

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Україна успішно захищається від російських повітряних атак самотужки, використовуючи надане Заходом ППО, а в Ізраїлі та Україні — "різні поля бою". Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомив "Голос Америки".

"Ми говоримо про два дуже різні ландшафти та поля бою. На самому початку, коли Росія здійснила вторгнення в Україну, президент (Байден, — ред.) доручив цьому міністерству забезпечити Україну необхідним на полі бою. Вони дуже успішно використовують протиповітряну оборону чи інші засоби для повернення своєї території", — відповіла Сінгх на запитання, чому США та союзники можуть допомогти у відбитті атак над Ізраїлем, але не над Україною.

Вона уточнила, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони України Рустемом Умєровим про ситуацію на полі бою, щоб краще зрозуміти, які ще засоби можуть знадобитися Україні.

Сабріна Сінгх нагадала, що президент Джо Байден зобовʼязався, що США не матимуть військової присутності в Україні, але підтримуватимуть українців у поверненні своєї суверенної території.

Коли представницю Пентагону запитали, чи вважатиметься збиття цілей з польської чи румунської території військовою присутністю в Україні, то Сабріна Сінгх відповіла, що це означало б залученість США інакшим чином.

"Це б залучило нас до війни в інший спосіб. Зараз ми вважаємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по їхніх містах, їхньому населенню та їхній інфраструктурі. І ми будемо надалі забезпечувати підтримку, необхідну для цього", — зазначила Сінгх.

Нагадаємо, 2 жовтня видання Washington Post повідомило, що американські есмінці збили кілька ракет, які летіли на Ізраїль.

9 вересня у Росії заявили, що Вірменія передала Україні всю свою ППО.