Американські есмінці збили кілька ракет, які летіли на Ізраїль, — WP
За словами представника Пентагону Пата Райдера, есмінці США випустили близько десятка перехоплювачів по іранських балістичних ракетах, але результативність цих перехоплювачів "все ще оцінюють".
Есмінці Сполучених Штатів Америки, які розташовані у східній частині Середземного моря, допомогли Ізраїлю у відбитті іранської ракетної атаки та збили кілька повітряних цілей. Про це пише Washington Post із посиланням на джерело у Міністерстві оборони США.
Водночас представник Пентагону генерал-майор Пат Райдер повідомив журналістам, що два есмінці ВМС США "Булклі" і "Коул" випустили близько десятка перехоплювачів по балістичних ракетах, що летіли в повітря.
На запитання, скільки з них вразили намічені цілі, Райдер відповів, що США "все ще оцінюють результати".
За підрахунками американських офіційних осіб, Іран випустив близько 200 ракет по Ізраїлю у вівторок ввечері.
Журналісти також підкреслили, що раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.
Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю понад сотню ракет.
Як повідомило видання Reuters, розпочати ракетну атаку на Ізраїль наказав особисто верховний лідер Ірану аятола Алі Хаманеї.