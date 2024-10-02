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Світ Війна в Ізраїлі Неоголошена війна між Іраном та Ізраїлем Іран атакував Ізраїль

Американські есмінці збили кілька ракет, які летіли на Ізраїль, — WP

Есмінець США
Фото: З відкритих джерел | Есмінець США (ілюстративне фото)

За словами представника Пентагону Пата Райдера, есмінці США випустили близько десятка перехоплювачів по іранських балістичних ракетах, але результативність цих перехоплювачів "все ще оцінюють".

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Есмінці Сполучених Штатів Америки, які розташовані у східній частині Середземного моря, допомогли Ізраїлю у відбитті іранської ракетної атаки та збили кілька повітряних цілей. Про це пише Washington Post із посиланням на джерело у Міністерстві оборони США.

Водночас представник Пентагону генерал-майор Пат Райдер повідомив журналістам, що два есмінці ВМС США "Булклі" і "Коул" випустили близько десятка перехоплювачів по балістичних ракетах, що летіли в повітря.

На запитання, скільки з них вразили намічені цілі, Райдер відповів, що США "все ще оцінюють результати".

За підрахунками американських офіційних осіб, Іран випустив близько 200 ракет по Ізраїлю у вівторок ввечері.

Журналісти також підкреслили, що раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю понад сотню ракет.

Як повідомило видання Reuters, розпочати ракетну атаку на Ізраїль наказав особисто верховний лідер Ірану аятола Алі Хаманеї.