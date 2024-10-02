Американские эсминцы сбили несколько ракет, которые летели на Израиль, — WP

По словам представителя Пентагона Пата Райдера, эсминцы США выпустили около десятка перехватчиков по иранским баллистическим ракетам, но результативность этих перехватчиков "все еще оценивают".

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Эсминцы Соединенных Штатов Америки, которые расположены в восточной части Средиземного моря, помогли Израилю в отражении иранской ракетной атаки и сбили несколько воздушных целей. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

В то же время представитель Пентагона генерал-майор Пат Райдер сообщил журналистам, что два эсминца ВМС США "Булкли" и "Коул" выпустили около десятка перехватчиков по летящим в воздух баллистическим ракетам.

На вопрос, сколько из них поразили намеченные цели, Райдер ответил, что США "все еще оценивают результаты".

По подсчетам американских официальных лиц, Иран выпустил около 200 ракет по Израилю во вторник вечером.

Журналисты также подчеркнули, что ранее президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана.

Напомним, 1 октября Иран запустил по Израилю более сотни ракет.

Как сообщило издание Reuters, начать ракетную атаку на Израиль приказал лично верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи.