"Разные поля боя": в Пентагоне объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной

По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, президент США Джо Байден обязался, что США не будут иметь военного присутствия в Украине.

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Украина успешно защищается от российских воздушных атак самостоятельно, используя предоставленное Западом ПВО, а в Израиле и Украине — "разные поля боя". Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщил "Голос Америки".

"Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. В самом начале, когда Россия осуществила вторжение в Украину, президент (Байден, — ред.) поручил этому министерству обеспечить Украину необходимым на поле боя. Они очень успешно используют противовоздушную оборону или другие средства для возвращения своей территории", — ответила Сингх на вопрос, почему США и союзники могут помочь в отражении атак над Израилем, но не над Украиной.

Она уточнила, что министр обороны США Ллойд Остин разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о ситуации на поле боя, чтобы лучше понять, какие еще средства могут понадобиться Украине.

Сабрина Сингх напомнила, что президент Джо Байден обязался, что США не будут иметь военного присутствия в Украине, но будут поддерживать украинцев в возвращении своей суверенной территории.

Когда представительницу Пентагона спросили, будет ли считаться сбивание целей с польской или румынской территории военным присутствием в Украине, то Сабрина Сингх ответила, что это означало бы вовлеченность США иным образом.

"Это бы вовлекло нас в войну другим способом. Сейчас мы считаем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по их городам, их населению и их инфраструктуре. И мы будем в дальнейшем обеспечивать поддержку, необходимую для этого", — отметила Сингх.

Напомним, 2 октября издание Washington Post сообщило, что американские эсминцы сбили несколько ракет, которые летели на Израиль.

9 сентября в России заявили, что Армения передала Украине всю свою ПВО.