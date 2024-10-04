В Росії таємно створювали заміну "Орланам", але робота забуксувала: в чому причина

ЗС РФ з 2014 року використовують дрони типу "Орлан" в Україні. Станом на сьогодні це один із найбільш масових розвідувальних безпілотників росіян.

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Російський "Специальный технологический центр" працює над створенням нових безпілотних літальних апаратів, які зрештою мають замінити на полі бою їхні розвідувальні комплекси типу "Орлан-10" та "Орлан-30". Таку інформацію оприлюднили пропагандистські ЗМІ з посиланням на генерального конструктора центру Романа Іванова. Той стверджує, що розробка таємно велась, але уповільнилась із загадкових причин. Про це пише Defense Express.

Загалом росіяни не розкрили жодних конкретних подробиць. І це натякає на те, що сам проєкт, ймовірно, перебуває на початкових стадіях — втім, Іванов відзначає, що нібито розробка секретна і велася ще до лютого 2022 року, але потім процес уповільнився з огляду на потреби проведення поточних робіт.

Володимир Путін біля російського дрону Фото: ТАСС

"Можна сказати, що це будуть ті ж літаки — крила, двигуни та цільове обладнання, але зроблені вони будуть із урахуванням побажань і тонкощів, яке міноборони РФ сформулювало у технічних завданнях", — відзначив генконструктор центру, зауваживши, що "міняти коней на переправі — досить важка справа".

Він також наголошує, що зараз тривають роботи над виконанням держоборонзамовлення на наявні комплекси, і також триває їхня модернізація, але не уточнив, які саме оновлення отримав комплекс.

Що відомо про дрони "Орлан"

Перший політ "Орлан-10" здійснив у 2010 році, в Україні російське окупаційне військо використовує його із самого початку війну у 2014 році. Дрон "Орлан-30" по суті є модифікацією "Орлан-10", його серійне виробництво стартувало у 2020 році.

Можна припустити, що нові дрони, які зрештою матимуть замінити "Орлани", передусім отримають кращі тактико-технічні характеристики — дальність польоту, тривалість перебування у повітрі, здатність нести більше корисного навантаження, бо навряд чи йдеться про якусь концептуально нову модель.

Серед "новинок" можуть бути якісь вдосконалення, які б допомогли у війні проти FPV-дронів.

Водночас зауважимо, що для України питання захисту вже власних дронів теж актуальне з огляду на те, що росіяни скопіювали нашу тактику і також почали використовувати зенітні FPV-дрони вже проти наших розвідувальних безпілотників. І поки що здається так, що у цьому двобої перевага буде передусім в того, хто встигне швидше.

Нагадаємо, у Росії розповіли про навчання операторів БПЛА, і ця інформація дала змогу аналітикам підрахувати час роботи ворожого розвідувального безпілотника "Орлан".

Раніше експерти також припустили, що РФ могла запускати над Німеччиною дрони "Орлан", зокрема з метою відстеження маршрутів зброї, яку постачають Україні.