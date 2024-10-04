В России тайно создавали замену "Орланам", но работа забуксовала: в чем причина

ВС РФ с 2014 года используют дроны типа "Орлан" в Украине. По состоянию на сегодня это один из самых массовых разведывательных беспилотников россиян.

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Российский "Специальный технологический центр" работает над созданием новых беспилотных летательных аппаратов, которые в конце концов должны заменить на поле боя их разведывательные комплексы типа "Орлан-10" и "Орлан-30". Такую информацию обнародовали пропагандистские СМИ со ссылкой на генерального конструктора центра Романа Иванова. Тот утверждает, что разработка тайно велась, но замедлилась по загадочным причинам. Об этом пишет Defense Express.

В целом россияне не раскрыли никаких конкретных подробностей. И это намекает на то, что сам проект вероятно находится на начальных стадиях — впрочем, Иванов отмечает, что якобы разработка секретная и велась еще до февраля 2022 года, но потом процесс замедлился ввиду необходимости проведения текущих работ.

Владимир Путин возле российского дрона Фото: ТАСС

"Можно сказать, что это будут те же самолеты — крылья, двигатели и целевое оборудование, но сделаны они будут с учетом пожеланий и тонкостей, которое минобороны РФ сформулировало в технических заданиях", — отметил генконструктор центра, заметив, что "менять коней на переправе — достаточно трудное дело".

Он также отмечает, что сейчас продолжаются работы над выполнением гособоронзаказа на имеющиеся комплексы, и также продолжается их модернизация, но не уточнил, какие именно обновления получил комплекс.

Что известно о дронах "Орлан"

Первый полет "Орлан-10" совершил в 2010 году, в Украине российское оккупационное войско использует его с самого начала войны в 2014 году. Дрон "Орлан-30" по сути является модификацией "Орлан-10", его серийное производство стартовало в 2020 году.

Можно предположить, что новые дроны, которые в конце концов должны будут заменить "Орланы", прежде всего получат лучшие тактико-технические характеристики — дальность полета, продолжительность пребывания в воздухе, способность нести больше полезной нагрузки, потому что вряд ли речь идет о какой-то концептуально новой модели.

Среди "новинок" могут быть какие-то усовершенствования, которые бы помогли в войне против FPV-дронов.

Вместе с тем заметим, что для Украины вопрос защиты уже собственных дронов тоже актуален ввиду того, что россияне скопировали нашу тактику и также начали использовать зенитные FPV-дроны уже против наших разведывательных беспилотников. И пока выглядит так, что в этом поединке преимущество будет прежде всего у того, кто успеет быстрее.

Напомним, в России рассказали об обучении операторов БпЛА, и эта информация позволила аналитикам подсчитать время работы вражеского разведывательного беспилотника "Орлан".

Ранее эксперты также предположили, что РФ могла запускать над Германией дроны "Орлан", в частности с целью отслеживания маршрутов оружия, которое поставляют Украине.