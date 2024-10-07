"Штурмують піхотою": росіяни намагаються брати Селидове в оточення, — офіцер ЗСУ

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", окупанти мають "мінімальні успіхи". Водночас в останньому зведенні Генштабу є згадування про атаки ЗС РФ в населених пунктах поблизу Селидового.

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Російські окупаційні війська намагаються брати місто Селидове Покровського району Донецької області в оточення. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер+".

"Пі*а*и потроху намагаються брати Селидове в оточення. Останніми днями нарощують тиск на півночі від міста, в районі Маринівки, штурмують з ранку до ночі виключно піхотою, без техніки", — написав "Алекс".

Боєць ЗСУ уточнив, що у ворога є мінімальні успіхи, які дозволяють росіянам "потроху просуватись".

Водночас в останньому зведенні від Генерального штабу ЗСУ інформації про штурмові дії в районі Маринівки не повідомлялось, проте є згадування про атаки в інших населених пунктах, які розташовані неподалік Селидового.

Селидове на мапі Фото: Скриншот

"Впродовж дня він (ворог, — ред.) здійснив 13 атак в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, один бій ще триває", — йдеться у зведенні.

В Генштабі уточнили, що на Тарасівку і Мирноград російські окупанти скинули авіабомби, а по Олександрополю вдарили авіаційними ракетами.

Нагадаємо, 7 жовтня у російських пабліках заявили, що ЗС РФ начебто знову захопили агрегатний завод у Вовчанську. В ОТУ "Харків" цю інформацію спростували.

5 жовтня пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов повідомив, що ЗС РФ просуваються в районі Селидового Донецької області.