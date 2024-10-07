"Штурмуют пехотой": россияне пытаются брать Селидово в окружение, — офицер ВСУ

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", оккупанты имеют "минимальные успехи". В то же время в последней сводке Генштаба есть упоминание об атаках ВС РФ в населенных пунктах вблизи Селидово.

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Российские оккупационные войска пытаются брать город Селидово Покровского района Донецкой области в окружение. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер+".

"Пи*а*ы понемногу пытаются брать Селидово в окружение. В последние дни наращивают давление на севере от города, в районе Мариновки, штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники", — написал "Алекс".

Боец ВСУ уточнил, что у врага есть минимальные успехи, которые позволяют россиянам "понемногу продвигаться".

В то же время в последней сводке от Генерального штаба ВСУ информации о штурмовых действиях в районе Мариновки не сообщалось, однако есть упоминание об атаках в других населенных пунктах, расположенных неподалеку Селидово.

Селидово на карте Фото: Скриншот

"В течение дня он (враг, — ред.) совершил 13 атак в районах Новоторецка, Калинового, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, один бой еще продолжается", — говорится в сводке.

В Генштабе уточнили, что на Тарасовку и Мирноград российские оккупанты сбросили авиабомбы, а по Александрополю ударили авиационными ракетами.

Напомним, 7 октября в российских пабликах заявили, что ВС РФ якобы снова захватили агрегатный завод в Волчанске. В ОТГ "Харьков" эту информацию опровергли.

5 октября пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов сообщил, что ВС РФ продвигаются в районе Селидово Донецкой области.