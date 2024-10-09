Несподівана історія: США могли поставити Ірану два винищувачі F-16 у 70-х роках

За даними сайту Державного департаменту США, Іран у 70-х роках міг стати першою країною, якій би поставили винищувачі F-16 крім перших чотирьох країн НАТО.

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Іран мав стати першим закордонним одержувачем винищувачів F-16 Viper крім перших чотирьох країн НАТО в ЄС. Дані про це за жовтень 1976 року містяться в публікації на сайті Офісу історика Державного департаменту США.

У переліку потенційних покупців винищувачів F-16 колись був Іран. З цього приводу навіть велися відповідні переговори зі Сполученими Штатами.

Йдеться про період до ісламської революції в Ірані 1979 року. У відкритому доступі вистачає посилань на архівні публікації, які доповнюють загальну картину.

За даними авіаційного експерта @aviation07101, іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві 1976 року підписав лист про намір придбати 160 штук Viper з можливим подальшим постачанням ще 140.

У 1970-х роках Іран мав намір придбати F-16 у США в рамках комплексного проєкту посилення своїх ВПС, який передбачав також можливе придбання літаків F-18, що разом з F-16 мали б слугувати доповненням до F-14 Tomcat.

Українські аналітики з Defense Express зазначають, що іранські військові виходили з логіки того, що самі по собі F-14 — хороші літаки для перехоплення повітряних цілей на великих відстанях, але погано підходять для ведення повітряних боїв на близьких дистанціях проти МіГ-21 і МіГ-23 у строю ВПС Іраку, який уже на той час вважався одним із головних супротивників Тегерана.

Військове керівництво Ірану вже замислювалося про перспективу, що вже у 80-х роках буде потрібна заміна літакам F-5 Tiger, чим також пояснювався вибір F-16.

Фото літака F-16 в іранському забарвленні

На початковому етапі переговорів Іран сподівався протягом кількох років отримати 300 F-16 за ціною 2 мільярди доларів за тодішнім курсом. Але в процесі торгів цифри змінилися до 160 літаків за 3,8 млрд. У процесі перемовин General Dynamics назвала надто занижений показник вартості літаків, а от уже проведена переоцінка від Пентагону показала більш реалістичний показник.

Водночас із тексту документа випливає, що США не прагнули постачати ці літаки шахському Ірану. Вони були в процесі вдосконалення, до всього іншого Тегерану б не вистачило ресурсів на придбання одночасно F-14, F-16 і F-18. Хоча йшлося про те, що самі іранці розраховували на отримання цих літаків уже на початку 1980-х років.

Але в підсумку 1979 року в Ірані відбулася ісламська революція, і нова влада країни взяла курс на розрив відносин зі США. Таким чином у переговорах щодо постачання F-16 поставили крапку.

Літак F-16 в іранському забарвленні

Повідомляється також, що є й непідтверджені дані про те, що Іран, можливо, встиг отримати від Сполучених Штатів перші два F-16 для "обкатки" в місцевих умовах і навчання пілотів, а також, що перший із літаків, можливо, продали до Пакистану, а другий іранці, можливо, використовували для спроби реінжинірингу винищувача.

За словами аналітиків, така версія пояснює походження чуток про те, що Венесуела на початку 2010-х років продала Ірану один або кілька своїх F-16, а також — звідки взялася фотографія літака F-16 в іранському забарвленні.

Нагадаємо, що Іран розгортає китайську лазерну систему Shen Nung, її називають мисливцем за дронами.

Також повідомлялося про важливу модернізацію: які винищувачі Mirage 2000 може отримати Україна.