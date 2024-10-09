Неожиданная история: США могли поставить Ирану два истребителя F-16 в 70-х годах

По данным сайта Государственного департамента США, Иран в 70-х годах мог стать первой страной, которой бы поставили истребители F-16, помимо первых четырех стран НАТО.

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Иран должен был стать первым зарубежным получателем истребителей F-16 Viper, помимо первых четырех стран НАТО в ЕС. Данные об этом за октябрь 1976 года содержатся в публикации на сайте Офисе историка Государственного департамента США.

В перечне потенциальных покупателей истребителей F-16 когда-то был Иран. По этому предмету даже велись соответствующие переговоры с Соединенными Штатами.

Речь идет о периоде до исламской революции в Иране 1979 года. В открытом доступе хватает ссылок на архивные публикации, которые дополняют общую картину.

По данным авиационного эксперта @aviation07101, иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви в 1976 году подписал письмо о намерении приобрести 160 штук Viper с возможной последующей поставкой еще 140.

В 1970-х годах Иран намеревался приобрести F-16 в США в рамках комплексного проекта усиления своих ВВС, который предусматривал также возможное приобретение самолетов F-18, которые вместе с F-16 должны выступать в качестве дополнения к F-14 Tomcat.

Украинские аналитики из Defense Express отмечают, что иранские военные исходили из логики того, что сами по себе F-14 — хорошие самолеты для перехвата воздушных целей на больших расстояниях, но плохо подходят для ведения воздушных боев на близких дистанциях против МиГ-21 и МиГ-23 в строю ВВС Ирака, который уже на то время считался одним из главных противников Тегерана.

Военное руководство Ирана уже задумывалось о перспективе, что уже в 80-х годах потребуется замена самолетам F-5 Tiger, чем также объяснялся выбор F-16.

Фото самолета F-16 в иранской расцветке

На начальном этапе переговоров Иран надеялся в течение нескольких лет получить 300 F-16 по цене 2 миллиардов долларов по тогдашнему курсу. Но в процессе торгов цифры изменились до 160 самолетов за 3,8 млрд. В процессе переговоров General Dynamics назвала слишком заниженный показатель стоимости самолетов, а вот уже проведенная переоценка от Пентагона показала более реалистичный показатель.

В то же время из текста документа следует, что США не стремились поставлять эти самолеты шахскому Ирану. Они были в процессе усовершенствования, ко всему прочему Тегерану бы не хватило ресурсов на приобретение одновременно F-14, F-16 и F-18. Хотя речь шла о том, что сами иранцы рассчитывали на получение этих самолетов уже в начале 1980-х годов.

Но в итоге в 1979 году в Иране произошла исламская революция, и новые власти страны взяли курс на разрыв отношений с США. Таким образом в переговорах относительно поставок F-16 поставили точку.

Самолет F-16 в иранской расцветке

Сообщается также, что есть и неподтвержденные данные о том, что Иран, возможно, успел получить от Соединенных Штатов первые два F-16 для "обкатки" в местных условиях и обучения пилотов, а также, что первый из самолетов, возможно, продали в Пакистан, а второй экземпляр — иранцы, возможно, использовали для попытки реинжиниринга истребителя.

По словам аналитиков, такая версия объясняет происхождение слухов о том, что Венесуэла в начале 2010-х годов продала Ирану один или несколько своих F-16, а также — откуда взялась фотография самолета F-16 в иранской расцветке.

Напомним, что Иран развертывает китайскую лазерную систему Shen Nung, ее называют охотником за дронами.

Также сообщалось о важно модернизации: какие истребители Mirage 2000 может получить Украина.