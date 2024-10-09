"Надзвичайна ситуація": в російському МНС підтвердили вибухи боєприпасів у Брянській області

В МНС РФ по Брянській області вибухи на складах з боєприпасами поблизу міста Карачев назвали ситуацією "муніципального характеру". За словами російських надзвичайників, ситуація нібито перебуває під контролем.

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Міністерство надзвичайних справ РФ по Брянській області підтвердило вибухи на складі з боєприпасами в Карачевському районі регіону. Про це повідомила пресслужба МНС РФ по Брянській області.

"За добу зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію муніципального характеру, пов'язану з вибухами 09.10.2024 вибухонебезпечних предметів на території Карачевського району Брянської області", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що ця ситуація перебуває на контролі, а для органів влади Карачевського району введено режим функціонування "надзвичайна ситуація".

Дрони атакували Брянську область

У ніч з 8 на 9 жовтня безпілотники атакували Брянську область Росії. В результаті атаки на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поблизу міста Карачев почалася детонація боєприпасів.

Ураження арсеналу вже підтвердили в РНБО.

"Поблизу міста Карачев, Брянської області, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною", — написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він додав, що на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, та КАБи. Коваленко також зазначив, що частково вони зберігались просто неба.

Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня в Криму пролунали вибухи, в результаті яких на аеродромах "Бельбек" і "Саки" виникла пожежа.

У ніч проти 18 вересня сталася масована атака на склад із боєприпасами та ракетами у місті Торопець, що у Тверській області.