"Чрезвычайная ситуация": в российском МЧС подтвердили взрывы боеприпасов в Брянской области
В МЧС РФ по Брянской области взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Карачев назвали ситуацией "муниципального характера". По словам российских чрезвычайников, ситуация якобы находится под контролем.
Министерство чрезвычайных дел РФ по Брянской области подтвердило взрывы на складе с боеприпасами в Карачевском районе региона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Брянской области.
"За сутки зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что эта ситуация находится на контроле, а для органов власти Карачевского района введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация".
Дроны атаковали Брянскую область
В ночь с 8 на 9 октября беспилотники атаковали Брянскую область России. В результате атаки на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ вблизи города Карачев началась детонация боеприпасов.
Поражение арсенала уже подтвердили в СНБО.
"Вблизи города Карачев, Брянской области, было поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной", — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он добавил, что на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, и КАБы. Коваленко также отметил, что частично они хранились под открытым небом.
Напомним, в ночь на 7 октября в Крыму прогремели взрывы, в результате которых на аэродромах "Бельбек" и "Саки" возник пожар.
В ночь на 18 сентября произошла массированная атака на склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец, что в Тверской области.