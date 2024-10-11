Смерть журналісти в російському полоні: Міноборони РФ розкрило дату трагедії

У Міноборони РФ заявили, що тіло Рощиної повернуть "українській стороні в рамках обміну тілами затриманих". Обставин і причин смерті не повідомляють.

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Міністерство оборони РФ повідомило про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Про це пише видання Ґрати.

Зазначається, що відомство країни-агресора відповіло на лист батька Володимира Рощина про статус доньки. Так, чоловік надіслав його ще 28 серпня 2024 року. Відповідь надійшла електронною поштою лише 2 жовтня. У ній ідеться, що дівчина померла 19 вересня.

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У Міноборони РФ заявили, що тіло Рощиної повернуть "українській стороні в рамках обміну тілами затриманих". Обставин і причин смерті не повідомляють.

"Ми провели внутрішнє розслідування, і, на жаль, інформацію про смерть Вікторії підтверджено", — заявив керівник пресслужби Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що обставини смерті поки невідомі. Водночас, українській стороні відомо, що Рощину переводили з ув'язнення в Таганрозі до Москви. За його словами, це був етап підготовки до звільнення.

Реакція омбудсмена України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна отримала офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть Рощиної.

"Вкотре в російській неволі гине людина, перебування якої в катівнях РФ було підтверджено МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, — невідомо", — написав Лубінець.

Він заявив, що вже повідомив в ООН і МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала Росія.

"Незаконні затримання і викрадення журналістів — зброя РФ проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. Міжнародне співтовариство має тиснути на Росію, щоб усі винні у злочинах були притягнуті до відповідальності!" — написав Лубінець.

Раніше Фокус писав, що 10 жовтня з'явилася інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Вона перебувала в списках на обмін і мала скоро повернутися додому. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими домагався, щоб Росія передала незаконно утримувану громадянку Україні.