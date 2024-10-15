Українські бійці показали рідкісні кадри роботи ПЗРК Mistral: чим він особливий (відео)
З ролика видно, що українські зенітники, ймовірно, змогли вразити російську ціль, якою могла бути ракета чи безпілотник.
Українські захисники знищили російську ракету або безпілотник за допомогою французького ПЗРК "Mistral". Відповідні кадри з роботою українських операторів оприлюднила спільнота "Інформаційний спротив".
На кадрах видно, що військові Сил оборони здійснюють наведення на невідому ціль, яке супроводжується характерним звуком. Після кількох секунд, відбувається пуск ракети з ПЗРК у напрямку ворожої цілі.
Через кілька секунд на відеозаписі помітний вибух на горизонті, який вказує на ураження чи знищення російської ракети або безпілотника.
З відео залишається незрозумілим, де саме і коли українські військові застосували цей французький ПЗРК.
ПЗРК Mistral
Основним призначенням ПЗРК Mistral є ураження повітряних цілей по типу безпілотників та гелікоптерів з літаками на низькому польоті. Комплекс розроблявся з прицілом на мінімальну потребу технічного обслуговування, незалежність від способу запусків та наявність одного боєприпасу для всіх варіантів ПЗРК. В основі лежить ракета в герметичному транспортно-пусковому контейнері, тринога з прицілом, система "свій-чужий" та джерело живлення.
Зенітна ракета має інфрачервону головку самонаведення, що дозволяє уражати цілі по тепловій сигнатурі. Дальність комплексу складає до 6 км. Розробником Mistral є компанія Matra Defence, а виробником виступає MBDA.
Нагадаємо, 6 червня Україна отримала від Естонії системи ПЗРК Mistral. Комплекс дозволить збивати дрони, літаки та гелікоптери в радіусі шести кілометрів
Також раніше Фокус писав, що в Німеччині заявили про передачу Україні ЗРК Patriot з боєприпасами. За словами німецького дипломата, така допомога з боку Берліна повинна буде посилити захист української інфраструктури від російських літаків, безпілотників і ракет.