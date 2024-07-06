В Україну надійшли естонські ПЗРК Mistral: що про них відомо

Комплекс дозволить збивати дрони, літаки та гелікоптери в радіусі шести кілометрів. Mistral — це легкий та простий в обслуговуванні ПЗРК.

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Міністерство оборони Естонії підтвердило постачання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral. Про це повідомляє публікація оборонного відомства в Х (Твіттер).

"Підтверджено! ЗРК малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією, доставлені в Україну. Продовжуймо підтримувати Україну, борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", — написали в Міноборони.

Точна кількість комплексів та боєприпасів до них не розголошуються.

ПЗРК Mistral

Основним призначенням ПЗРК Mistral є ураження повітряних цілей по типу безпілотників та гелікоптерів з літаками на низькому польоті. Комплекс розроблявся з прицілом на мінімальну потребу технічного обслуговування, незалежність від способу запусків та наявність одного боєприпасу для всіх варіантів ПЗРК. В основі лежить ракета в герметичному транспортно-пусковому контейнері, тринога з прицілом, система "свій-чужий" та джерело живлення.

Mistral встановлений на базі вантажівки

Зенітна ракета має інфрачервону головку самонаведення, що дозволяє уражати цілі по тепловій сигнатурі. Дальність комплексу складає до 6 км. Розробником Mistral є компанія Matra Defence, а виробником виступає MBDA.

Нагадаємо, в Україні ще в травні 2022 року створювали мобільні вогневі групи з Mistral на пікапах.

5 липня в Німеччині заявили про передачу Україні ЗРК Patriot з боєприпасами.