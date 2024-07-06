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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украину поступили эстонские ПЗРК Mistral: что о них известно

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Фото: kaitseministeerium.ee | Иллюстративное изображение ПЗРК Mistral

Комплекс позволит сбивать дроны, самолеты и вертолеты в радиусе шести километров. Mistral — это легкий и простой в обслуживании ПЗРК.

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Министерство обороны Эстонии подтвердило поставки Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Об этом сообщает публикация оборонного ведомства в Х (Твиттер).

"Подтверждено! ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией, доставлены в Украину. Продолжаем поддерживать Украину, борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", — написали в Минобороны.

Точное количество комплексов и боеприпасов к ним не разглашаются.

ПЗРК Mistral

Основным назначением ПЗРК Mistral является поражение воздушных целей по типу беспилотников и вертолетов с самолетами на низких высотах. Комплекс разрабатывался с прицелом на минимальную потребность технического обслуживания, независимость от способа запусков и наличие одного боеприпаса для всех вариантов ПЗРК. В основе лежит ракета в герметичном транспортно-пусковом контейнере, тренога с прицелом, система "свой-чужой" и источник питания.

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Mistral установлен на базе грузовика

Зенитная ракета имеет инфракрасную головку самонаведения, что позволяет поражать цели по тепловой сигнатуре. Дальность комплекса составляет до 6 км. Разработчиком Mistral является компания Matra Defence, а производителем выступает MBDA.

Напомним, в Украине еще в мае 2022 года создавали мобильные огневые группы из Mistral на пикапах.

5 июля в Германии заявили о передаче Украине ЗРК Patriot с боеприпасами.