Украинские бойцы показали редкие кадры работы ПЗРК Mistral: чем он особенный (видео)

Из ролика видно, что украинские зенитчики, вероятно, смогли поразить российскую цель, которой могла быть ракета или беспилотник.

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Украинские защитники уничтожили российскую ракету или беспилотник с помощью французского ПЗРК "Mistral". Соответствующие кадры с работой украинских операторов обнародовало сообщество "Информационное сопротивление".

На кадрах видно, что военные Сил обороны осуществляют наведение на неизвестную цель, которое сопровождается характерным звуком. После нескольких секунд, происходит пуск ракеты из ПЗРК в направлении вражеской цели.

Через несколько секунд на видеозаписи заметен взрыв на горизонте, который указывает на поражение или уничтожение российской ракеты или беспилотника.

Из видео остается непонятным, где именно и когда украинские военные применили этот французский ПЗРК.

ПЗРК Мистраль

Основным назначением ПЗРК Mistral является поражение воздушных целей по типу беспилотников и вертолетов с самолетами на низком полете. Комплекс разрабатывался с прицелом на минимальную потребность технического обслуживания, независимость от способа запусков и наличие одного боеприпаса для всех вариантов ПЗРК. В основе лежит ракета в герметичном транспортно-пусковом контейнере, тренога с прицелом, система "свой-чужой" и источник питания.

Зенитная ракета имеет инфракрасную головку самонаведения, что позволяет поражать цели по тепловой сигнатуре. Дальность комплекса составляет до 6 км. Разработчиком Mistral является компания Matra Defence, а производителем выступает MBDA.

Напомним, 6 июня Украина получила от Эстонии системы ПЗРК Mistral. Комплекс позволит сбивать дроны, самолеты и вертолеты в радиусе шести километров

Также ранее Фокус писал, что в Германии заявили о передаче Украине ЗРК Patriot с боеприпасами. По словам немецкого дипломата, такая помощь со стороны Берлина должна будет усилить защиту украинской инфраструктуры от российских самолетов, беспилотников и ракет.