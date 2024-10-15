"Не готуються до зими": ЗС РФ сподіваються досягти своїх цілей до морозів, — ОТУ "Луганськ"

За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, українські війська натомість проводять заходи підготовки до майбутньої зими, що створить додаткові складнощі окупантам з приходом морозів.

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ЗС РФ не готуються до зими, а намагаються використати сприятливі погодні умови, які є зараз, для досягнення своїх цілей у Донецькій області. Про це в етері телемарафону заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області", — сказала Бобовнікова.

За її словами, російські загарбники використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, сподіваючись досягти своїх цілей до настання морозів.

Бобовнікова також наголосила, що українські війська, на відміну від окупантів, проводять заходи підготовки до майбутньої зими, щоб росіянам було набагато важче штурмувати українські позиції з приходом морозів.

Нагадаємо, 15 жовтня в "АТЕШ" повідомили, що військові ЗС РФ відмовляються виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку.

У цей же день в пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що львівські десантники ліквідували групу солдатів зі 155-ї бригади ЗС РФ, яка розстрілювала бійців Сил оборони в Курській області.