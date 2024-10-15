"Не готовятся к зиме": ВС РФ надеются достичь своих целей до морозов, — ОТГ "Луганск"

По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, украинские войска проводят мероприятия подготовки к предстоящей зиме, что создаст дополнительные сложности оккупантам с приходом морозов.

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ВС РФ не готовятся к зиме, а пытаются использовать благоприятные погодные условия, которые есть сейчас, для достижения своих целей в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", — сказала Бобовникова.

По ее словам, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, надеясь достичь своих целей до наступления морозов.

Бобовникова также отметила, что украинские войска, в отличие от оккупантов, проводят мероприятия подготовки к предстоящей зиме, чтобы россиянам было гораздо труднее штурмовать украинские позиции с приходом морозов.

Напомним, 15 октября в "АТЕШ" сообщили, что военные ВС РФ отказываются выполнять боевые задачи на Запорожском направлении.

В этот же день в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что львовские десантники ликвидировали группу солдат из 155-й бригады ВС РФ, которая расстреливала бойцов Сил обороны в Курской области.