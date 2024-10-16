Під Москвою горить будівля військового аеродрому "Чкаловський", — росЗМІ (відео)
За даними журналістів, площа пожежі становить 800 кв.м, їй призначили ІІ ранг складності.
На військовому аеродромі "Чкаловський" у Московській області РФ сталася пожежа. Про це повідомило російське видання Astra.
Журналісти з посиланням на джерела зазначили, що на території аеродрому загорілася адміністративна будівля.
"Площа пожежі — 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Водночас телеграм-канал "112" повідомив, що на місці події працюють рятувальники, а самій пожежі присвоєно ІІ ранг складності.
"Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди. Співробітники встигли вчасно евакуюватися", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що аеродром "Чкаловський" розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Він був заснований на початку 1930-х років.
Нагадаємо, в ніч проти 12 жовтня на аеродромі в Оренбурзькій області було знищено російський військово-транспортний літак Ту-134.
10 жовтня У Волгоградській області РФ розбився навчально-тренувальний літак Як-130. За попередніми даними, у машині відмовило бортове обладнання.