Під Москвою горить будівля військового аеродрому "Чкаловський", — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, площа пожежі становить 800 кв.м, їй призначили ІІ ранг складності.

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На військовому аеродромі "Чкаловський" у Московській області РФ сталася пожежа. Про це повідомило російське видання Astra.

Журналісти з посиланням на джерела зазначили, що на території аеродрому загорілася адміністративна будівля.

"Площа пожежі — 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Водночас телеграм-канал "112" повідомив, що на місці події працюють рятувальники, а самій пожежі присвоєно ІІ ранг складності.

"Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди. Співробітники встигли вчасно евакуюватися", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аеродром "Чкаловський" розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Він був заснований на початку 1930-х років.

аеродром "Чкаловський" на мапі Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 12 жовтня на аеродромі в Оренбурзькій області було знищено російський військово-транспортний літак Ту-134.

10 жовтня У Волгоградській області РФ розбився навчально-тренувальний літак Як-130. За попередніми даними, у машині відмовило бортове обладнання.