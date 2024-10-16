Под Москвой горит здание военного аэродрома "Чкаловский", — росСМИ (видео)

По данным журналистов, площадь пожара составляет 800 кв.м, ему назначили II ранг сложности.

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На военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области РФ произошел пожар. Об этом сообщило российское издание Astra.

Журналисты со ссылкой на источники отметили, что на территории аэродрома загорелось административное здание.

"Площадь пожара — 800 кв.м. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

В то же время телеграм-канал "112" сообщил, что на месте происшествия работают спасатели, а самому пожару присвоен II ранг сложности.

"Огонь вспыхнул на кровле Г-образного сооружения. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться", — говорится в сообщении.

Отметим, что аэродром "Чкаловский" расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Он был основан в начале 1930-х годов.

аэродром "Чкаловский" на карте Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 12 октября на аэродроме в Оренбургской области был уничтожен российский военно-транспортный самолет Ту-134.

10 октября В Волгоградской области РФ разбился учебно-тренировочный самолет Як-130. По предварительным данным, в машине отказало бортовое оборудование.