Под Москвой горит здание военного аэродрома "Чкаловский", — росСМИ (видео)
По данным журналистов, площадь пожара составляет 800 кв.м, ему назначили II ранг сложности.
На военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области РФ произошел пожар. Об этом сообщило российское издание Astra.
Журналисты со ссылкой на источники отметили, что на территории аэродрома загорелось административное здание.
"Площадь пожара — 800 кв.м. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
В то же время телеграм-канал "112" сообщил, что на месте происшествия работают спасатели, а самому пожару присвоен II ранг сложности.
"Огонь вспыхнул на кровле Г-образного сооружения. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться", — говорится в сообщении.
Отметим, что аэродром "Чкаловский" расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Он был основан в начале 1930-х годов.
Напомним, в ночь на 12 октября на аэродроме в Оренбургской области был уничтожен российский военно-транспортный самолет Ту-134.
10 октября В Волгоградской области РФ разбился учебно-тренировочный самолет Як-130. По предварительным данным, в машине отказало бортовое оборудование.