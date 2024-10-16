Ненавидів "х**лів": посадовець "Укренерго" "зливав" дані про наслідки обстрілів (відео)

За даними СБУ, чоловік прогнозував "повну капітуляцію" України. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

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В Україні викрили посадовця НЕК "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини РФ. Деталями 16 жовтня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Чоловік працював керівником департаменту безпеки, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України. Слідчі з’ясували, що в розмовах з колегами та знайомими він виправдовував обстріли інфраструктури, вихваляв московський режим та заявляв про бажання масово вбивати українців. Окрім того, за даними СБУ, фігурант "зливав" приятелям інформацію про наслідки російських атак по енергооб’єктах.

На оприлюднених записах він називає українців "х**лами" та заявляє, що ненавидить їх "усіма фібрами душі". Чоловік прогнозує, що війна закінчиться "повною капітуляцією України" та "знищенням усіх фашистів".

"Якби Росія, як звинувачують її, хотіла б бити по цивільних, то було б набагато більше смертей. Це каже про те, що Росія щадить цивільне населення", — запевняє він.

Удар по Харкову з понад 70 пораненими посадовець "Укренерго" пов’язав із ураженням нафтобази у Краснодарському краї РФ. Мовляв, атака позбавила ворога "лицарства", і його не можна в цьому звинувачувати.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у Києві. Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти його протиправної діяльності на користь РФ.

Фото затриманого посадовця "Укренерго" Фото: Служба безпеки України

Затриманому повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії, вчиненому службовою особою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що під час обшуків у затриманого було знайдено листування зі схвальними відгуками про режим Кремля та комуністичну символіку. На фото з обшуків видно, що вдома у нього виявили невеличкий бюст діяча СРСР Володимира Леніна, предмети, схожі на пістолет та гранату, цілу колекцію радянських медалей та спеціальну літературу (зокрема, про чекістів та контррозвідників).

Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура

Нині фігуранта тримають під вартою.

Реакція "Укренерго"

У компанії заявили, що з 14 жовтня відсторонили посадовця від виконання обов’язків. Пресслужба запевнила, що "Укренерго" максимально співпрацює зі слідством. Також у НЕК створили внутрішню комісію для службової перевірки.

"Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу "Укренерго" є неприйнятними. Особливо, з урахуванням того, що від атак окупантів на робочих місцях загинули 9 наших співробітників, а ще 11 — полягли на фронті зі зброєю в руках", — додала пресслужба.

Нагадаємо, у соцмережах жителів Запорізької області закликали "не тягнути додому" КАБи, які не здетонували. У коментарях українці підтвердили, що люди забирають до господарства навіть уламки "Шахедів".

15 жовтня у ДСНС повідомили про порятунок туриста, якого розшукували протягом 10 діб. Чоловік пішов у гори та заблукав, запас їжі вдалося розтягнути лише на 6 днів.