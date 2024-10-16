Ненавидел "х**лов": чиновник "Укрэнерго" "сливал" данные о последствиях обстрелов (видео)

По данным СБУ, мужчина прогнозировал "полную капитуляцию" Украины. Следующие восемь лет он может провести за решеткой.

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В Украине разоблачили чиновника НЭК "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления РФ. Деталями 16 октября поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Мужчина работал руководителем департамента безопасности, который отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины. Следователи выяснили, что в разговорах с коллегами и знакомыми он оправдывал обстрелы инфраструктуры, восхвалял московский режим и заявлял о желании массово убивать украинцев. Кроме того, по данным СБУ, фигурант "сливал" приятелям информацию о последствиях российских атак по энергообъектам.

На обнародованных записях он называет украинцев "х**лами" и заявляет, что ненавидит их "всеми фибрами души". Мужчина прогнозирует, что война закончится "полной капитуляцией Украины" и "уничтожением всех фашистов".

"Если бы Россия, как обвиняют ее, хотела бы бить по гражданским, то было бы гораздо больше смертей. Это говорит о том, что Россия щадит гражданское население", — уверяет он.

Удар по Харькову с более 70 ранеными чиновник "Укрэнерго" связал с поражением нефтебазы в Краснодарском крае РФ. Мол, атака лишила врага "рыцарства", и его нельзя в этом обвинять.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства в Киеве. Языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты его противоправной деятельности в пользу РФ.

Фото задержанного чиновника "Укрэнерго" Фото: Служба безпеки України

Задержанному сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии, совершенном должностным лицом. Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

В Киевской областной прокуратуре передали, что во время обысков у задержанного была найдена переписка с одобрительными отзывами о режиме Кремля и коммунистической символикой. На фото с обысков видно, что дома у него обнаружили небольшой бюст деятеля СССР Владимира Ленина, предметы, похожие на пистолет и гранату, целую коллекцию советских медалей и специальную литературу (в частности, о чекистах и контрразведчиках).

Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура

Сейчас фигуранта держат под стражей.

Реакция "Укрэнерго"

В компании заявили, что с 14 октября отстранили чиновника от исполнения обязанностей. Пресс-служба заверила, что "Укрэнерго" максимально сотрудничает со следствием. Также в НЭК создали внутреннюю комиссию для служебной проверки.

"Любые проявления оправдания российской агрессии для коллектива "Укрэнерго" неприемлемы. Особенно, с учетом того, что от атак оккупантов на рабочих местах погибли 9 наших сотрудников, а еще 11 — погибли на фронте с оружием в руках", — добавила пресс-служба.

Напомним, в соцсетях жителей Запорожской области призвали "не тащить домой" КАБы, которые не сдетонировали. В комментариях украинцы подтвердили, что люди забирают в хозяйства даже обломки "Шахедов".

15 октября в ГСЧС сообщили о спасении туриста, которого разыскивали в течение 10 суток. Мужчина ушел в горы и заблудился, запас еды удалось растянуть только на 6 дней.