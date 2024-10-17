ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе: де гриміли вибухи (карта)

Кореспондент Фокусу повідомив про роботу сил ППО в Києві. Також дрони були помічені в багатьох інших регіонах.

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У ніч на 17 жовтня російські війська атакували українські міста дронами-камікадзе "Шахед". Про перші безпілотники ще о 22:21 вечора повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Так, БПЛА були помічені в Сумській області. Пізніше стало зрозуміло, що вони прямують у бік Полтавської області.

Уже о 23:16 ЗСУ попередили про дрони, які рухалися в бік Чернігова. А о 23:34 БПЛА помітили на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Уже о 01:53 ночі Повітряні сили попередили про рух БПЛА в бік Києва.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 2 годині ночі кореспондент Фокусу повідомив про роботу сил ППО в столиці. Це ж потім підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

Уже після 3 години ночі дрони попрямували в бік Західних областей. Так, про небезпеку були попереджені жителі Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Відбій тривоги було оголошено тільки о 05:42 ранку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна попросила США збивати ракети, як над Ізраїлем. За словами журналістів, українські офіцери ППО повідомили, що для захисту Ізраїлю США можуть використовувати корабельні системи. В Україні союзникам довелося б розміщувати ППО на західному кордоні і захищати лише найближчу територію.