ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе: где гремели взрывы (карта)

Корреспондент Фокуса сообщил о работе сил ПВО в Киеве. Также дроны были замечены во многих других регионах.

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В ночь на 17 октября российские войска атаковали украинские города дронами-камикадзе "Шахед". О первых беспилотниках еще в 22:21 вечера сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, БПЛА были замечены в Сумской области. Позже стало ясно, что они направляются в сторону Полтавской области.

Уже в 23:16 ВСУ предупредили о дронах, которые двигались в сторону Чернигова. А в 23:34 БПЛА заметили на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Уже в 01:53 ночи Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в сторону Киева.

Воздушная тревога в Украине

Уже в 2 часа ночи корреспондент Фокуса сообщил о работе сил ПВО в столице. Это же затем подтвердили в Киевской городской военной администрации.

Уже после 3 часов ночи дроны направились в сторону Западных областей. Так, об опасности были предупреждены жители Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Отбой тревоги был объявлен только в 05:42 утра.

Ранее СМИ сообщали, что Украина попросила США сбивать ракеты, как над Израилем. По словам журналистов, украинские офицеры ПВО сообщили, что для защиты Израиля США могут использовать корабельные системы. В Украине союзникам пришлось бы размещать ПВО на западной границе и защищать лишь ближайшую территорию.