Пройшов медогляд п'яним: у Харкові засудили чоловіка, який вимкнув телефон після ВЛК

Харків’янин стверджує, що говорив лікарям про свої епілептичні напади, але це проігнорували. У ТЦК заявили, що лиш знали про відсутність у нього половини зубів.

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Українець пройшов ВЛК та був визнаний придатним у стані сп’яніння, але проігнорував "бойову повістку" через епілепсію. Деталі справи відомі з вироку Ленінського районного суду Харкова від 4 жовтня.

Порушення мобілізації: що сталося

На лаві підсудних опинився військовозобов’язаний харків’янин. 5 вересня торік він був запрошений до ТЦК "з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів". Того ж дня чоловік пройшов медогляд та був визнаний ВЛК придатним до служби.

Українцю одразу ж вручили під підпис "бойову повістку" з викликом на 7 вересня. Також його попередили про наслідки неявки. Однак у пункті збору на мобілізованого в призначений день так і не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Що каже сам ухилянт

На суді чоловік винним себе не визнав та з кваліфікацією справи не погодився. Він заявив, що його "забрали на медкомісію" у стані сп’яніння, після чого за пів години взяли аналізи й ВЛК ухвалила рішення.

Зі слів мобілізованого, повістку йому фактично не вручали, але просили прийти наступного дня з фото з ідентифікаційним кодом. 6 вересня у ТЦК він не пішов. Повістка ж нібито залишилась у стінах військкомату.

Українець розповів, що під час медогляду казав лікарям про свою епілепсію, але на це "не звернули уваги". Він переконаний, що за станом здоров’я не може служити й "не бачить себе солдатом", тож в збірний пункт не з’явився.

Призовник визнав, що до 5 липня через епілепсію до лікарів не звертався. Коли ж ставались напади, викликав "швидку". 6 вересня він пройшов МРТ і дізнався, що напади були пов’язані з пияцтвом. Чоловіку прописали пігулки, які треба було пити протягом місяця.

"Алкогольні напої він вживає приблизно два рази на тиждень, а епілептичні напади у нього приблизно два рази на місяць. Після епілептичних нападів він нічого не пам`ятає", — передали у суді.

Позиція ТЦК

Представник ТЦК заявив, що про хронічні хвороби харків’янин не повідомляв. З медичних довідок було відомо лише, що у нього відсутні понад 15 зубів. 7 вересня з ним не змогли зв’язатися, бо телефон був вимкнений. Підсудний на це відповів, що не попереджав про свої напади, бо "був п’яним".

Свідчення матері ухилянта

Мати чоловіка розповіла, що напади почалися у 2019 році — після смерті його батька. З її слів, син "падав, ревів, його трусило та з рота виділялась піна", а також "себе не контролював і не пам`ятав, що з ним було".

Терапевт призначав пацієнту крапельниці, але він відмовився, не завершивши курс. У 2022 році у сина, зі слів товариша, стався напад на колі тролейбусів. Він "впав і розбив обличчя", на місце викликали медиків, але після уколу від госпіталізації харків’янин відмовився.

Матір підтвердила, що сина забрали у ТЦК п’яним, і через неявку він вимкнув телефон. Вона запевнила, що з 2019 року чоловік "спиртне систематично не вживав".

Як його покарали за порушення мобілізації

Суд призначив амбулаторну судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила у чоловіка хронічне психічне захворювання у формі синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю. Однак дії свої він, за висновком медиків, усвідомлює й контролює.

Харків’янина визнали винним та засудили до 3,5 років позбавлення волі.

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