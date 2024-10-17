Прошел медосмотр пьяным: в Харькове осудили мужчину, который выключил телефон после ВВК

Харьковчанин утверждает, что говорил врачам о своих эпилептических приступах, но это проигнорировали. В ТЦК заявили, что лишь знали об отсутствии у него половины зубов.

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Украинец прошел ВВК и был признан годным в состоянии опьянения, но проигнорировал "боевую повестку" из-за эпилепсии. Детали дела известны из приговора Ленинского районного суда Харькова от 4 октября.

Нарушение мобилизации: что произошло

На скамье подсудимых оказался военнообязанный харьковчанин. 5 сентября прошлого года он был приглашен в ТЦК "с целью определения имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов". В тот же день мужчина прошел медосмотр и был признан ВВК годным к службе.

Украинцу сразу же вручили под подпись "боевую повестку" с вызовом на 7 сентября. Также его предупредили о последствиях неявки. Однако в пункте сбора мобилизованного в назначенный день так и не дождались. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Что говорит сам уклонист

На суде мужчина виновным себя не признал и с квалификацией дела не согласился. Он заявил, что его "забрали на медкомиссию" в состоянии опьянения, после чего через полчаса взяли анализы и ВВК приняла решение.

По словам мобилизованного, повестку ему фактически не вручали, но просили прийти на следующий день с фото с идентификационным кодом. 6 сентября в ТЦК он не пошел. Повестка же якобы осталась в стенах военкомата.

Украинец рассказал, что во время медосмотра говорил врачам о своей эпилепсии, но на это "не обратили внимания". Он убежден, что по состоянию здоровья не может служить и "не видит себя солдатом", поэтому в сборный пункт не явился.

Призывник признал, что до 5 июля из-за эпилепсии к врачам не обращался. Когда же происходили приступы, вызывал "скорую". 6 сентября он прошел МРТ и узнал, что приступы были связаны с пьянством. Мужчине прописали таблетки, которые надо было пить в течение месяца.

"Алкогольные напитки он употребляет примерно два раза в неделю, а эпилептические приступы у него примерно два раза в месяц. После эпилептических приступов он ничего не помнит", — передали в суде.

Позиция ТЦК

Представитель ТЦК заявил, что о хронических болезнях харьковчанин не сообщал. Из медицинских справок было известно лишь, что у него отсутствуют более 15 зубов. 7 сентября с ним не смогли связаться, потому что телефон был выключен. Подсудимый на это ответил, что не предупреждал о своих приступах, потому что "был пьян".

Показания матери уклониста

Мать мужчины рассказала, что приступы начались в 2019 году — после смерти его отца. По ее словам, сын "падал, ревел, его трясло и изо рта выделялась пена", а также "себя не контролировал и не помнил, что с ним было".

Терапевт назначал пациенту капельницы, но он отказался, не завершив курс. В 2022 году у сына, со слов товарища, произошел приступ на кругу троллейбусов. Он "упал и разбил лицо", на место вызвали медиков, но после укола от госпитализации харьковчанин отказался.

Мать подтвердила, что сына забрали в ТЦК пьяным, и из-за неявки он выключил телефон. Она заверила, что с 2019 года мужчина "спиртное систематически не употреблял".

Как его наказали за нарушение мобилизации

Суд назначил амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила у мужчины хроническое психическое заболевание в форме синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя. Однако действия свои он, по заключению медиков, осознает и контролирует.

Харьковчанина признали виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что теперь украинцы могут присоединиться к "Армии дронов" без ТЦК и ВЛК.

На фоне рейдов работников ТЦК юрист Дмитрий Франчук дал украинцам несколько советов на случай такой встречи с военкомами.