"Я б зробив дуже погані речі": Умєров про пропозиції обміну території України на вступ до НАТО

Міністр оборони, втім, запевнив, що не чув про подібні пропозиції щодо обміну окупованих частин України.

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Міністру оборони України Рустему Умєрову нічого невідомо про пропозиції Києву відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО. Про це він розповів "Радіо Свобода" в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі 18 жовтня.

"Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно... зробив би дуже погані речі", — так він відповів на запитання про те, чи чув про такі пропозиції з боку партнерів.

Зазначимо, що різні ЗМІ викладають бачення американських і європейських чиновників щодо завершення війни в Україні. У липні Фокус досліджував думки і заклики з цього питання на Заході та чи йшлося про домовленості України відмовитися від територій заради миру.

Нагадаємо, що 26 вересня президент України Володимир Зеленський під час візиту до США представив президенту США Джо Байдену свій план перемоги.

У середу, 16 жовтня, Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради України представив народним депутатам план перемоги. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних доповнень. Серед пунктів — запрошення України до НАТО і розгортання на території країни зброї неядерного стримування. Пізніше, 17 жовтня, Володимир Зеленський представив план перемоги без секретних пунктів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував план перемоги. На його думку, пріоритетом є те, щоб повномасштабний конфлікт на території України не призвів до прямих бойових дій між Росією і НАТО.