"Я бы сделал очень плохие вещи": Умеров о предложениях обмена территории Украины на вступление в НАТО

Министр обороны, впрочем, заверил, что не слышал о подобных предложениях по обмену оккупированных частей Украины.

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Министру обороны Украины Рустем Умеров ничего неизвестно о предложениях Киеву отказаться от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО. Об этом он рассказал "Радио Свобода" в кулуарах встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе 18 октября.

"Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи", — таким образом он ответил на вопрос о том, слышал ли о подобных предложениях со стороны партнеров.

Отметим, что различные СМИ излагают видение американских и европейских чиновников по завершению войны в Украине. В июле Фокус исследовал мнения и призывы по этому вопросу на Западе и шла ли речь об уговорах Украины отказаться от территорий ради мира.

Напомним, что 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил президенту США Джо Байдену свой план победы.

В среду, 16 октября, Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады Украины представил народным депутатам план победы. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. Среди пунктов — приглашение Украины в НАТО и развертывание на территории страны оружия неядерного сдерживания. Позже, 17 октября, Владимир Зеленский представил план победы без секретных пунктов.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план победы. По его мнению, приоритетом является то, чтобы полномасштабный конфликт на территории Украины не привел к прямым боевым действиям между Россией и НАТО.