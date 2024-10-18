Раз на 2-3 тижні: Україна домовилася зі США про регулярну військову допомогу, — Зеленський

Вашингтон надаватиме Києву пакети допомоги розміром від 500 до 750 млн доларів, розповів президент Володимир Зеленський. Щоб максимально посилити Україну, вони надходитимуть систематично у жовтні–грудні.

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Сполучені Штати Америки кожні 2–3 тижні надаватимуть Україні новий пакет допомоги вартістю $500–750 млн. Про це під час телемарафону розповів президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що два дні тому він розмовляв з очільником Білого дому Джо Байденом. Тоді американський лідер оголосив про новий пакет допомоги Україні.

"Також домовилися, що це буде частиною плану, ми будемо отримувати раз на два–три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі, від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці — жовтень–грудень — максимально посилити Україну", — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що це є частиною "плану перемоги", зворотний зв'язок на який був практично одразу після його представлення у Вашингтоні. За його словами, найближчим часом команда американського президента вже має бути в Києві з відповідями.

Окрім того, Зеленський повідомив, що із США Україна наразі ближче до НАТО, ніж була колись. Скептичними щодо членства в Альянсі залишаються лише німці, — констатував він.

Нагадаємо, ще до презентації "плану перемоги" у США президент Джо Байден розпорядився зробити все можливе, щоб надати Україні всю необхідну підтримку. Він доручив адміністрації Білого дому "зрушити небо і землю", гарантуючи, що вона надає всю можливу допомогу.

Водночас війна спустошила запаси Пентагона. Дефіцит зброї та обладнання призвів до того, що в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 мільярдів доларів на озброєння Україні.