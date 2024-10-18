Раз в 2-3 недели: Украина договорилась с США о регулярной военной помощи, — Зеленский

Вашингтон будет предоставлять Киеву пакеты помощи размером от 500 до 750 млн долларов, рассказал президент Владимир Зеленский. Чтобы максимально усилить Украину, они будут поступать систематически в октябре-декабре.

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Соединенные Штаты Америки каждые 2-3 недели будут предоставлять Украине новый пакет помощи стоимостью $500-750 млн. Об этом во время телемарафона рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что два дня назад он разговаривал с главой Белого дома Джо Байденом. Тогда американский лидер объявил о новом пакете помощи Украине.

"Также договорились, что это будет частью плана, мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие, от полмиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы — октябрь-декабрь — максимально усилить Украину", — сообщил президент.

Зеленский отметил, что это является частью "плана победы", обратная связь на который была практически сразу после его представления в Вашингтоне. По его словам, в ближайшее время команда американского президента уже должна быть в Киеве с ответами.

Кроме того, Зеленский сообщил, что с США Украина сейчас ближе к НАТО, чем была когда-то. Скептическими относительно членства в Альянсе остаются только немцы, — констатировал он.

Напомним, еще до презентации "плана победы" в США президент Джо Байден распорядился сделать все возможное, чтобы предоставить Украине всю необходимую поддержку. Он поручил администрации Белого дома "сдвинуть небо и землю", гарантируя, что она предоставляет всю возможную помощь.

В то же время война опустошила запасы Пентагона. Дефицит оружия и оборудования привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение Украины.