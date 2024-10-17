Ракеты NASAMS, Stinger и многое другое: США раскрыли содержимое нового пакета помощи Украине

В Пентагоне заявили, что Украина получит боеприпасы к HIMARS, ракеты TOW, HMMWV, гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование.

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Соединенные Штаты объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 425 млн долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что это уже 67-й транш вооружения, которое администрация президента США Джо Байдена дает Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

В Пентагоне заявили, что Украина получит средства противовоздушной обороны, вооружение класса "воздух-земля", снаряды для ракетных систем и прочее.

Полный список следующий:

боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS,

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО,

зенитные ракеты Stinger,

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

боеприпасы класса "воздух-земля",

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

ракеты TOW,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4,

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),

стрелковое оружие и боеприпасы,

гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование,

оборудование и боеприпасы для подрывных работ.

Кроме того, как отметили в США, в пакет войдут детали, вспомогательное оборудование, обучение и другие услуги, а также транспортировка.

"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области защиты от российской агрессии", — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея передает Путину не только оружие, но и людей для войны. Украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей, заявил президент Владимир Зеленский. Это и работники для заводов, и личный состав для армии.

Также СМИ сообщали, что Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16. Дальнобойные ракеты и передовые средства связи могли бы существенно повысить эффективность украинских военных на поле боя. Однако в Штатах опасаются попадания передовых технологий в руки россиян.