Ракеты NASAMS, Stinger и многое другое: США раскрыли содержимое нового пакета помощи Украине
В Пентагоне заявили, что Украина получит боеприпасы к HIMARS, ракеты TOW, HMMWV, гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование.
Соединенные Штаты объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 425 млн долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Отмечается, что это уже 67-й транш вооружения, которое администрация президента США Джо Байдена дает Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
В Пентагоне заявили, что Украина получит средства противовоздушной обороны, вооружение класса "воздух-земля", снаряды для ракетных систем и прочее.
Полный список следующий:
- боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS,
- ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО,
- зенитные ракеты Stinger,
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
- боеприпасы класса "воздух-земля",
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
- ракеты TOW,
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),
- стрелковое оружие и боеприпасы,
- гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование,
- оборудование и боеприпасы для подрывных работ.
Кроме того, как отметили в США, в пакет войдут детали, вспомогательное оборудование, обучение и другие услуги, а также транспортировка.
"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области защиты от российской агрессии", — сказано в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея передает Путину не только оружие, но и людей для войны. Украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей, заявил президент Владимир Зеленский. Это и работники для заводов, и личный состав для армии.
Также СМИ сообщали, что Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16. Дальнобойные ракеты и передовые средства связи могли бы существенно повысить эффективность украинских военных на поле боя. Однако в Штатах опасаются попадания передовых технологий в руки россиян.