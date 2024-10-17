Ракети NASAMS, Stinger і багато іншого: США розкрили вміст нового пакета допомоги Україні
У Пентагоні заявили, що Україна отримає боєприпаси до HIMARS, ракети TOW, HMMWV, гранати, тепловізори та тренувальне обладнання.
Сполучені Штати оголосили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 425 млн доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону.
Зазначається, що це вже 67-й транш озброєння, яке адміністрація президента США Джо Байдена дає Україні із запасів Міністерства оборони, починаючи із серпня 2021 року.
У Пентагоні заявили, що Україна отримає засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", снаряди для ракетних систем та інше.
Повний список наступний:
- боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS,
- ракети RIM-7 і забезпечення ППО,
- зенітні ракети Stinger,
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
- боєприпаси класу "повітря-земля",
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси,
- ракети TOW,
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4,
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),
- стрілецька зброя і боєприпаси,
- гранати, тепловізори та тренувальне обладнання,
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт.
Крім того, як зазначили у США, до пакета увійдуть деталі, допоміжне обладнання, навчання та інші послуги, а також транспортування.
"Сполучені Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками і партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних із нею коаліцій для задоволення нагальних потреб України в галузі захисту від російської агресії", — ідеться в повідомленні.
Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Північна Корея передає Путіну не тільки зброю, а й людей для війни. Українська розвідка фіксує не тільки передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей, заявив президент Володимир Зеленський. Це і працівники для заводів, і особовий склад для армії.
Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон підтримує передачу Україні крилатих ракет JASSM і мережі Link 16. Далекобійні ракети і передові засоби зв'язку могли б істотно підвищити ефективність українських військових на полі бою. Однак у Штатах побоюються потрапляння передових технологій до рук росіян.