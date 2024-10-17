Ракети NASAMS, Stinger і багато іншого: США розкрили вміст нового пакета допомоги Україні

У Пентагоні заявили, що Україна отримає боєприпаси до HIMARS, ракети TOW, HMMWV, гранати, тепловізори та тренувальне обладнання.

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Сполучені Штати оголосили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 425 млн доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що це вже 67-й транш озброєння, яке адміністрація президента США Джо Байдена дає Україні із запасів Міністерства оборони, починаючи із серпня 2021 року.

У Пентагоні заявили, що Україна отримає засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", снаряди для ракетних систем та інше.

Повний список наступний:

боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS,

ракети RIM-7 і забезпечення ППО,

зенітні ракети Stinger,

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

боєприпаси класу "повітря-земля",

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси,

ракети TOW,

протитанкові комплекси Javelin і AT-4,

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),

стрілецька зброя і боєприпаси,

гранати, тепловізори та тренувальне обладнання,

обладнання та боєприпаси для підривних робіт.

Крім того, як зазначили у США, до пакета увійдуть деталі, допоміжне обладнання, навчання та інші послуги, а також транспортування.

"Сполучені Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками і партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних із нею коаліцій для задоволення нагальних потреб України в галузі захисту від російської агресії", — ідеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Північна Корея передає Путіну не тільки зброю, а й людей для війни. Українська розвідка фіксує не тільки передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей, заявив президент Володимир Зеленський. Це і працівники для заводів, і особовий склад для армії.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон підтримує передачу Україні крилатих ракет JASSM і мережі Link 16. Далекобійні ракети і передові засоби зв'язку могли б істотно підвищити ефективність українських військових на полі бою. Однак у Штатах побоюються потрапляння передових технологій до рук росіян.