Максимальне ослаблення і приниження Заходу та розвал США: у Кремлі назвали цілі РФ

У Кремлі вважають, що потрібна противага Америці у вигляді регіональних союзів, таких як ШОС і БРІКС, а подальшою метою може бути розпад самих Сполучених Штатів.

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Одне з головних завдань РФ — послабити західні країни, зокрема і європейські. Таку заяву зробив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в Telegram-каналі.

"Російські завдання залишаються незмінними — максимальне ослаблення і приниження Заходу, зокрема Європи. У цьому нам допомагають і самі США", — йдеться в публікації.

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За словами представника Кремля, подальшою метою може бути розпад самих Сполучених Штатів або ж "створення повноцінної противаги Америці".

Пост Дмитра Медведєва Пост Дмитра Медведєва

Він додав, що як контрбаланс США можуть виступати такі організації, як ШОС, БРІКС та інші регіональні об'єднання. Медведєв наголошує на розвитку відносин із представниками Глобального Півдня.

За відсутності такого балансу, вважає він, буде "тотальна війна до повного винищення людства". Без цього світ нібито не зможе проіснувати й десяти років.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Кремлі відреагували на "відновлення" Україною ядерної зброї.

Також повідомлялося, що Дмитро Медведєв 17 жовтня погрожував Боррелю і Борису Джонсону, пропонуючи знищувати "ворогів" Росії.