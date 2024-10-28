Удари по РФ: у ЦПД пояснили атаки Сил оборони на спиртзаводи

За словами Олексія Коваленка, спирт потрібен для палива, гальмівних систем, рідин для технічних потреб, очищення, антиобморожувачів та іншого.

Related video

Удари по спиртзаводах Росії приносять російській авіації великі проблеми. Про це заявив керівник ЦПД Олексій Коваленко у себе в Telegram.

За його словами, спирт потрібен для палива, гальмівних систем, рідин для технічних потреб, очищення, антиобморожувачів та іншого, що використовується у сфері авіації.

Важливо

ЗМІ повідомили про відправлення "слабких" бійців КНДР до РФ: з'явилась реакція РНБО

"Російська військова авіація не зможе без спирту: від палива до гальмівних систем, від рідин для технічних потреб, очищення до антиобморожувачів. І це стосується як літаків, так і вертольотів. Це все спирт. Тому удари по спиртзаводах — це удари по російській авіації, щоб зменшити їхні можливості", — написав Коваленко.

Удари по РФ — влучання по спиртзаводах 22 жовтня

Зазначимо, вночі та вранці 22 жовтня росіяни почали публікувати низку фото і відео ударів безпілотників по шести областях РФ. Вибухало на спиртзаводах у Тульській (Єфремовський і Лужковський) і в Тамбовській областях. При цьому російське Міноборони повідомило, що відбулася атака 18 українських дронів і їх усі нібито збили сили ППО.

Пізніше українці висміяли РФ і Медведєва після вибухів на спиртзаводах. Росіяни втратили важливі підприємства, які допомагали їм займатися безпробудним пияцтвом, жартують українці в соцмережах. З'явилися десятки мемів і коментарів, у яких знущаються з Дмитра Медведєва, "скреп" і "червоних ліній".