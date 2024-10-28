Удары по РФ: в ЦПД объяснили атаки Сил обороны на спиртзаводы

По словам Алексея Коваленко, спирт нужен для топлива, тормозных систем, жидкостей для технических нужд, очистки, антиобледенителей и прочего.

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Удары по спиртзаводах России приносят российской авиации большие проблемы. Об этом заявил руководитель ЦПД Алексей Коваленко у себя в Telegram.

По его словам, спирт нужен для топлива, тормозных систем, жидкостей для технических нужд, очистки, антиобледенителей и прочего, что используется в сфере авиации.

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"Российская военная авиация не сможет без спирта От топлива до тормозных систем, от жидкостей для технических нужд, очистки, до антиобледенителей. И это касается как самолетов так и вертолетов. Это все спирт. Поэтому удары по спиртзаводам – это удары по российской авиации, чтобы уменьшить их возможности", — написал Коваленко.

Удары по РФ — попадание по спиртзаводам 22 октября

Отметим, ночью и утром 22 октября россияне начали публиковать ряд фото и видео ударов беспилотников по шести областям РФ. Взрывалось на спиртзаводах в Тульской (Ефремовский и Лужковский) и в Тамбовской областях. При этом российское Минобороны сообщило, что состоялась атака 18 украинских дронов и их все якобы сбили силы ПВО.

Позже украинцы высмеяли РФ и Медведева после взрывов на спиртзаводах. Россияне потеряли важные предприятия, которые помогали им заниматься беспробудным пьянством, шутят украинцы в соцсетях. Появились десятки мемов и комментариев, в которых издеваются над Дмитрием Медведевым, "скреп" и "красных линий".