Для України у війні є більші загрози, ніж військові з КНДР, — боєць НГУ (відео)

Через мовний бар'єр військові з Північної Кореї не зможуть правильно сприймати команди та узгоджувати дії з росіянами, вважає військовий із позивним "Райт". На його погляд, більшу загрозу становить прихована мобілізація у РФ.

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Російська армія не може мати достатньо перекладачів із корейської мови, щоб ефективно координувати дії на фронті з військовими з КНДР, тому довго вони на полі бою не пробудуть, гадає військовослужбовець Нацгвардії України з позивним "Райт". Свою думку він обґрунтував в інтерв'ю каналу "Армія TV" на YouTube.

"Північнокореєць не розуміє російської. Що йому дали — те в нього і є. З тим, хто на позиції, хто реально володіє обставинами, він поспілкуватися не може. Тому відправлять їх на штурм — ну що вони можуть?" — запитує "Райт".

Боєць "Райт" про військових КНДР на російсько-українському фронті — на відео з 1:08:50.

Боєць пояснив, що на фронті постійно потрібно взаємодіяти з сусідніми підрозділами, оперативно перекидати особовий склад і техніку, щоб перекрити прориви. З північнокорейськими військовослужбовцями так робити не вийде, бо команди можуть сприйматися неправильно через мовний бар'єр.

"Навіть якщо буде перекладач — їх не так багато на північнокорейську, це не англійська, яку престижно вивчати, і навіть не просто корейська — це північний діалект. Це мова закритої країни. Тому і "руські ваньки" не знають корейської мови, і корейці, навіть якщо знають російську, то не так досконально", — сказав військовий ЗСУ.

Також "Райт" не думає, що корейців можуть залучити до інженерних військ, щоб перекинути вивільнених росіян на передову. Він не бачить у бійцях з КНДР великої загрози та припускає, що вони пробудуть на фронті недовго, так само як африканський корпус на півночі Харківщини.

"Набагато більшу загрозу я бачу в їхніх прихованих мобілізаціях, бо це буде людина, яка щось знає і яку чомусь навчать. Нехай навчать погано чи вона немотивована буде, але вона розмовлятиме. Людина чому така велична стала? Бо вона вміє розмовляти та передавати знання. Так от коли цього немає — все ламається", — пояснив "Райт".

Нагадаємо, 24 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон припустив, що чекає військових КНДР в армії РФ. На думку південнокорейського урядовця, Росія використає новоприбулих як "гарматне м'ясо" і вони не матимуть "жодних оперативних повноважень".

Також командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов, "Ромаха" розповів, чому РФ має просування на фронті. Він убачає причину у величезній кількості КАБів у Росії та перевазі в особовому складі, а також недостатній підготовленості та мотивації військових ЗСУ.