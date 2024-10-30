Для Украины в войне есть большие угрозы, чем военные из КНДР, — боец НГУ (видео)

Из-за языкового барьера военные из Северной Кореи не смогут правильно воспринимать команды и согласовывать действия с россиянами, считает военный с позывным "Райт". На его взгляд, большую угрозу представляет скрытая мобилизация в РФ.

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Российская армия не может иметь достаточно переводчиков с корейского языка, чтобы эффективно координировать действия на фронте с военными из КНДР, поэтому долго они на поле боя не пробудут, считает военнослужащий Нацгвардии Украины с позывным "Райт". Свое мнение он обосновал в интервью каналу "Армия TV" на YouTube.

"Северокореец не понимает русского. Что ему дали — то у него и есть. С тем, кто на позиции, кто реально владеет обстоятельствами, он пообщаться не может. Поэтому отправят их на штурм — ну что они могут?" — спрашивает "Райт".

Боец "Райт" о военных КНДР на российско-украинском фронте — на видео с 1:08:50.

Боец объяснил, что на фронте постоянно нужно взаимодействовать с соседними подразделениями, оперативно перебрасывать личный состав и технику, чтобы перекрыть прорывы. С северокорейскими военнослужащими так делать не получится, потому что команды могут восприниматься неправильно из-за языкового барьера.

"Даже если будет переводчик — их не так много на северокорейский, это не английский, который престижно изучать, и даже не просто корейский — это северный диалект. Это язык закрытой страны. Поэтому и "русские ваньки" не знают корейского языка, и корейцы, даже если знают русский, то не так досконально", — сказал военный ВСУ.

Также "Райт" не думает, что корейцев могут привлечь к инженерным войскам, чтобы перебросить высвобожденных россиян на передовую. Он не видит в бойцах из КНДР большой угрозы и предполагает, что они пробудут на фронте недолго, так же как африканский корпус на севере Харьковщины.

"Гораздо большую угрозу я вижу в их скрытых мобилизациях, потому что это будет человек, который что-то знает и которого чему-то научат. Пусть научат плохо или он немотивированный будет, но он будет разговаривать. Человек почему такой величественный стал? Потому что он умеет разговаривать и передавать знания. Так вот когда этого нет — все ломается", — пояснил "Райт".

Напомним, 24 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен предположил, что ждет военных КНДР в армии РФ. По мнению южнокорейского чиновника, Россия использует новоприбывших как "пушечное мясо" и они не будут иметь "никаких оперативных полномочий".

Также командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег Романов, "Ромаха" рассказал, почему РФ имеет продвижение на фронте. Он видит причину в огромном количестве КАБов в России и преимуществе в личном составе, а также недостаточной подготовленности и мотивации военных ВСУ.