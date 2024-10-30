На них очікує гнів українських FPV-дронів: експерти прогнозують долю солдатів КНДР в Україні

Для солдатів Північної Кореї українська кампанія може стати важливим досвідом у сфері застосування БПЛА та радіоелектронної боротьби. Однак відкритим залишається питання — чи готові війська КНДР до зустрічі з досвідченими українськими операторами БПЛА.

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Російська армія почала перекидання північнокорейських військ до українського фронту. За повідомленнями, три тисячі солдатів із Північної Кореї вже прибули до Росії з жовтня 2024 року. Головною метою, як передбачається, є отримання бойового досвіду та перевірка тактичної готовності північнокорейських підрозділів. Однак ця ініціатива супроводжується значними викликами: для північнокорейських солдатів дрони-камікадзе, які масово застосовуються українською армією, стануть новим і серйозним випробуванням. Про це йдеться в матеріалі видання The Eurasian Times.

Автор публікації магістр Ерфуртського університету Ріту Шарма пише, що Україна активно розвиває безпілотні технології, що робить бойові дії в країні унікальними в контексті застосування дронів. Сьогодні ЗСУ використовують безпілотні системи як для спостереження, так і для точкових атак на бронетехніку і живу силу противника — від недорогих ударних БПЛА, вартість яких починається від $500, до більших і важчих безпілотників. Це ускладнює дії російських військ і ставить під загрозу північнокорейські підрозділи, що перебувають на фронті.

"Тепер ще належить з'ясувати, чи будуть північнокорейські солдати готові протистояти українським безпілотникам", — пише Шарма.

Військова тактика: підготовка чи непередбачуваний досвід

Аналітик зазначає, що для північнокорейських солдатів, які звикли до статичної охорони кордонів на півострові, війна в Україні стане випробуванням нової тактики. Системи радіоперешкод і активні контрзаходи в їхньому арсеналі вкрай обмежені, що ставить під сумнів їхню готовність протистояти сучасним методам повітряних атак, які активно використовує українська армія.

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Значну увагу приділяють FPV-безпілотникам. Ці пристрої, завдяки високій точності наведення, успішно обходять системи ППО і завдають ударів по бронетехніці на передовій. Крім того, їхні можливості дозволяють вражати цілі навіть у русі — на відміну від традиційних артилерійських снарядів.

"Безпілотники використовуються військовими вже давно, але саме масштаби їхнього застосування в триваючому конфлікті й те, як цю технологію було впроваджено в українську військову структуру, змусили армії в усьому світі спостерігати за перетворювальним впливом БПЛА", — зазначив Шарма.

Чого очікує Росія

Для Росії участь північнокорейських військ у конфлікті несе тактичну перевагу — їхня допомога дасть змогу звільнити частину російських підрозділів, спрямованих на захист кордонів. За словами генерал-майора у відставці Мандіпа Сінгха, північнокорейці, найімовірніше, виконуватимуть завдання охорони тилу і зміцнення позицій далеко від безпосереднього бойового зіткнення. Таким чином, їхня участь обмежена підтримувальними функціями, а не участю в активних бойових діях на передовій.

Крім того, для північнокорейської армії українська кампанія може стати важливим досвідом у сфері застосування безпілотників і радіоелектронної боротьби — навички, які потенційно можуть бути адаптовані до умов Корейського півострова.

Водночас розширення військового співробітництва Росії та Північної Кореї викликає стурбованість у Заходу. Очікується, що обмін бойовим досвідом, а також можливі поставки північнокорейських балістичних ракет, таких як KN-23, збільшать напруженість у регіоні, особливо на тлі союзницьких зобов'язань США перед Південною Кореєю.

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