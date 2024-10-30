Их ожидает гнев украинских FPV-дронов: эксперты прогнозируют судьбу солдат КНДР в Украине

Для солдат Северной Кореи украинская кампания может стать важным опытом в сфере применения БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Однако открытым остается вопрос — готовы ли войска КНДР к встрече с опытными украинскими операторами БПЛА.

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Российская армия начала переброску северокорейских войск к украинскому фронту. По сообщениям, три тысячи солдат из Северной Кореи уже прибыли в Россию с октября 2024 года. Главной целью, как предполагается, является получение боевого опыта и проверка тактической готовности северокорейских подразделений. Однако эта инициатива сопровождается значительными вызовами: для северокорейских солдат дроны-камикадзе, массово применяемые украинской армией, станут новым и серьезным испытанием. Об этом говорится в материале издания The Eurasian Times.

Автор публикации магистр Эрфуртского университета Риту Шарма пишет, что Украина активно развивает беспилотные технологии, что делает боевые действия в стране уникальными в контексте применения дронов. Сегодня ВСУ используют беспилотные системы как для наблюдения, так и для точечных атак на бронетехнику и живую силу противника — от недорогих ударных БПЛА, стоимость которых начинается от $500, до более крупных и тяжелых беспилотников. Это усложняет действия российских войск и ставит под угрозу находящиеся на фронте северокорейские подразделения.

"Теперь еще предстоит выяснить, будут ли северокорейские солдаты готовы противостоять украинским беспилотникам", — пишет Шарма.

Военная тактика: подготовка или непредсказуемый опыт

Аналитик отмечает, что для северокорейских солдат, привыкших к статичной охране границ на полуострове, война в Украине станет испытанием новой тактики. Системы радиопомех и активные контрмеры в их арсенале крайне ограничены, что ставит под сомнение их готовность противостоять современным методам воздушных атак, активно используемым украинской армией.

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Значительное внимание уделяется FPV-беспилотникам. Эти устройства, благодаря высокой точности наведения, успешно обходят системы ПВО и наносят удары по бронетехнике на передовой. Кроме того, их возможности позволяют поражать цели даже в движении — в отличие от традиционных артиллерийских снарядов.

"Беспилотники используются военными уже давно, но именно масштабы их применения в продолжающемся конфликте и то, как эта технология была внедрена в украинскую военную структуру, заставили армии по всему миру наблюдать за преобразующим воздействием БПЛА", — отметил Шарма.

Чего ожидает Россия

Для России участие северокорейских войск в конфликте несет тактическое преимущество — их помощь позволит освободить часть российских подразделений, направленных на защиту границ. По словам генерал-майора в отставке Мандипа Сингха, северокорейцы, скорее всего, будут выполнять задачи охраны тыла и укрепления позиций вдали от непосредственного боевого соприкосновения. Таким образом, их участие ограничено поддерживающими функциями, а не участием в активных боевых действиях на передовой.

Кроме того, для северокорейской армии украинская кампания может стать важным опытом в сфере применения беспилотников и радиоэлектронной борьбы — навыки, которые потенциально могут быть адаптированы к условиям Корейского полуострова.

В то же время, расширение военного сотрудничества России и Северной Кореи вызывает обеспокоенность у Запада. Ожидается, что обмен боевым опытом, а также возможные поставки северокорейских баллистических ракет, таких как KN-23, увеличат напряженность в регионе, особенно на фоне союзнических обязательств США перед Южной Кореей.

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