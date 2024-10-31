В Україні затвердили новий порядок речового та медичного забезпечення, — Міноборони
За інформацією оборонного відомства, підтримку нададуть тим, хто зник безвісти та зазнав впливу стрес-факторів у бойових умовах. Документ також встановлює порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям.
З'явилися чіткі гарантії та механізми реалізації прав військовослужбовців на речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення з урахуванням гендерних потреб. Про це повідомляється на сайті Міноборони України.Важливо
Відповідний Порядок, розроблений Міністерством оборони, затвердив Кабінет Міністрів. Передбачається надання форми та спорядження з урахуванням антропометричних даних військовослужбовців, забезпечення засобами особистої гігієни та вдосконалення щорічних медичних обстежень. За потреби медичну допомогу надаватимуть у державних або комунальних закладах.
Також документ визначає порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань, ідеться на сайті Міноборони.
Зазначається, що допомогу надаватимуть у безпечному місці з дотриманням конфіденційності.
Окремо врегульовано питання психологічної підтримки родичів військовослужбовців, зокрема тих, чиї близькі перебувають у полоні, зникли безвісти або в оточенні. Допомогу надаватимуть фахівці при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Новий порядок також передбачає застосування гендерно орієнтованого підходу під час розроблення бюджетних програм Сил безпеки й оборони.
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