В Україні затвердили новий порядок речового та медичного забезпечення, — Міноборони

За інформацією оборонного відомства, підтримку нададуть тим, хто зник безвісти та зазнав впливу стрес-факторів у бойових умовах. Документ також встановлює порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям.

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З'явилися чіткі гарантії та механізми реалізації прав військовослужбовців на речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення з урахуванням гендерних потреб. Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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Відповідний Порядок, розроблений Міністерством оборони, затвердив Кабінет Міністрів. Передбачається надання форми та спорядження з урахуванням антропометричних даних військовослужбовців, забезпечення засобами особистої гігієни та вдосконалення щорічних медичних обстежень. За потреби медичну допомогу надаватимуть у державних або комунальних закладах.

Також документ визначає порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань, ідеться на сайті Міноборони.

Зазначається, що допомогу надаватимуть у безпечному місці з дотриманням конфіденційності.

Окремо врегульовано питання психологічної підтримки родичів військовослужбовців, зокрема тих, чиї близькі перебувають у полоні, зникли безвісти або в оточенні. Допомогу надаватимуть фахівці при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Новий порядок також передбачає застосування гендерно орієнтованого підходу під час розроблення бюджетних програм Сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, що, за словами прессекретаря Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, Сили оборони відновили позиції в Торецьку, але обстрілів менше не стало.

Також повідомлялося, що кошти, виділені РФ на протистояння з Україною у 2025 році, стали рекордними.