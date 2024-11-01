Обдурили росіян: в ЗСУ вигадали та створили дві фейкові бригади, — Forbes

Існування цих бригад підтвердила місцева влада одного з районів Рівненської області, проте "бійці" цих підрозділів жодного разу не оголошували грошові збори. В Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили відсутність лише однієї з бригад.

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Дві бригади Збройних сил України виявились вигаданими та, ймовірно, були психологічною спецоперацією проти росіян. Про це пише Forbes.

У лютому 2023 року хтось створив акаунти 88-ї механізованої бригади та 13-ї єгерської бригади в соціальних мережах і почав публікувати фотографії солдатів і техніки нових підрозділів.

Фото військових з Facebook 88 ОМБр ЗСУ Фото: Facebook

У березні того ж року місцева влада Вараського району, що розташований у Рівненській області, повідомила, що і 13-та єгерська бригада, і 88-ма механізована бригада приєдналися до українських сил у цьому районі.

Проте в аналітиків проєкту Militaryland, який відстежує структуру українських сухопутних військ, виникли підозри після того, як вони не побачили жодних доказів участі 13-ї єгерської бригади або 88-ї механізованої бригади в бойових діях з початку 2023 року.

Нещодавно Militaryland звернувся до Генерального штабу Збройних сил України з проханням підтвердити існування бригади.

"Відповідно до облікових даних Головного управління персоналу станом на 21.10.2024 військовим організаційним структурам Збройних сил України дійсне найменування "88 окрема механізована бригада" не надавалось", — відповіли у Генштабі.

Відповідь Генштабу ЗСУ Фото: Скриншот

Враховуючи таку відповідь, аналітики Militaryland дійшли висновку, що 13-ї єгерської бригади, швидше за все, також не існує.

"З огляду на те, що люди, які стоять за цими двома фіктивними підрозділами, ніколи не намагалися збирати гроші, малоймовірно, що "бригади" були частиною якоїсь ретельно продуманої фінансової афери", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що більш вірогідно, що обидві бригади є частиною психологічної операції — навмисних зусиль когось з українських військових, щоб обдурити росіян і змусити їх повірити в те, що українці сильніші, ніж вони є насправді.

"Проте, якщо 88-а механізована бригада — це "психологічна війна", то чому Генеральний штаб у Києві так легко від неї відмовився?", — запитали насамкінець автори матеріалу.

Нагадаємо, 31 жовтня Forbes розповіло, як ЗСУ танком розтрощили російські БТР в Курській області.