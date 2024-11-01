Обманули россиян: в ВСУ придумали и создали две фейковые бригады, — Forbes

Существование этих бригад подтвердила местная власть одного из районов Ровенской области, однако "бойцы" этих подразделений ни разу не объявляли денежные сборы. В Генштабе ВСУ официально подтвердили отсутствие только одной из бригад.

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Две бригады Вооруженных сил Украины оказались вымышленными и, вероятно, были психологической спецоперацией против россиян. Об этом пишет Forbes.

В феврале 2023 года кто-то создал аккаунты 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады в социальных сетях и начал публиковать фотографии солдат и техники новых подразделений.

Фото военных из Facebook 88 ОМБр ВСУ Фото: Facebook

В марте того же года местные власти Варашского района, расположенного в Ровенской области, сообщили, что и 13-я егерская бригада, и 88-я механизированная бригада присоединились к украинским силам в этом районе.

Однако у аналитиков проекта Militaryland, который отслеживает структуру украинских сухопутных войск, возникли подозрения после того, как они не увидели никаких доказательств участия 13-й егерской бригады или 88-й механизированной бригады в боевых действиях с начала 2023 года.

Недавно Militaryland обратился в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с просьбой подтвердить существование бригады.

"Согласно учетным данным Главного управления персонала по состоянию на 21.10.2024 военным организационным структурам Вооруженных сил Украины действительное наименование "88 отдельная механизированная бригада" не предоставлялось", — ответили в Генштабе.

Ответ Генштаба ВСУ Фото: Скриншот

Учитывая такой ответ, аналитики Militaryland пришли к выводу, что 13-й егерской бригады, скорее всего, также не существует.

"Учитывая то, что люди, стоящие за этими двумя фиктивными подразделениями, никогда не пытались собирать деньги, маловероятно, что "бригады" были частью какой-то тщательно продуманной финансовой аферы", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что более вероятно, что обе бригады являются частью психологической операции — намеренных усилий кого-то из украинских военных, чтобы обмануть россиян и заставить их поверить в то, что украинцы сильнее, чем они есть на самом деле.

"Однако, если 88-я механизированная бригада — это "психологическая война", то почему Генеральный штаб в Киеве так легко от нее отказался?", — спросили в конце авторы материала.

Напомним, 31 октября Forbes рассказало, как ВСУ танком разбили российские БТР в Курской области.