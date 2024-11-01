Заборону на експорт зброї з України можуть зняти: Естонії знадобилися дрони

За воєнного стану діє заборона на експорт зброї. Проте, якщо співпраця буде в інтересах Естонії та України, заборону знімуть.

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Естонське керівництво зацікавилося купівлею в України безпілотників для власної армії. Глава Міноборони Ханно Певкур і командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило обговорили придбання українських дронів. Про це повідомляє ERR.

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"Якість дронів в Україні дуже хороша. Там виробляються різні моделі і ми продовжуємо роботу в цьому напрямі", — зазначив Ханно Певкур.

У можливому тендері можуть брати участь і українські підприємства. Інакше кажучи, пропозиції можуть надійти від українських виробників, естонських і західних, уточнив міністр.

У листопаді Певкур провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим, на якій обговорив можливість закупівлі озброєння. Естонський міністр зазначив, якщо в Україні є компанії, які можуть запропонувати потрібне Естонії, у цьому не буде політичних обмежень. Місяць тому Ханно Певкур розповів, що естонський уряд планує закупівлю озброєння в ОПК. Він вважає, що така співпраця допоможе розширити обсяги виробництва.

Під час воєнного стану діє заборона на експорт озброєнь, але, якщо країни домовляться і співпраця буде в інтересах Естонії та України, заборону можуть зняти.

"Слід розуміти, що це можна зробити тільки так: якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії", — уточнив естонський міністр.

Нагадаємо, що 2 жовтня з'явилися дані, що в разі погіршення відносин Естонія планує превентивне вторгнення у РФ.

Також повідомлялося, що нові британські танки Challenger 3 вже майже на порозі Росії.