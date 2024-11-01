Запрет на экспорт оружия из Украины могут снять: Эстонии понадобились дроны
При военном положении действует запрет на экспорт оружия. Но, если сотрудничество будет в интересах Эстонии и Украины, запрет снимут.
Эстонское руководство заинтересовалось покупкой у Украины беспилотников для собственной армии. Глава Минобороны Ханно Певкур и командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило обсудили приобретение украинских дронов. Об этом сообщает ERR.Важно
"Качество дронов в Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении", — отметил Ханно Певкур.
В возможном тендере могут участвовать и украинские предприятия. Другими словами, предложения могут последовать от украинских производителей, эстонских и западных, уточнил министр.
В ноябре Певкур провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, на которой обсудил возможность закупки вооружения.
Эстонский министр отметил, что если в Украине есть компании, которые могут предложить нужное Эстонии, в этом не будет политических ограничений.
Месяц назад Ханно Певкур рассказал, что эстонское правительство планирует закупку вооружения у ОПК. Он считает, что такое сотрудничество поможет расширить объемы производства.
Во время военного положения действует запрет на экспорт вооружений, но, если страны договорятся, и сотрудничество будет в интересах Эстонии и для Украины, запрет могут снять.
"Следует понимать, что это можно сделать только так: если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии", — уточнил эстонский министр.
Напомним, что 2 октября появились данные, что в случае ухудшения отношений Эстония планирует превентивное вторжение в РФ.
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