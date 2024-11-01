Запрет на экспорт оружия из Украины могут снять: Эстонии понадобились дроны

При военном положении действует запрет на экспорт оружия. Но, если сотрудничество будет в интересах Эстонии и Украины, запрет снимут.

Related video

Эстонское руководство заинтересовалось покупкой у Украины беспилотников для собственной армии. Глава Минобороны Ханно Певкур и командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило обсудили приобретение украинских дронов. Об этом сообщает ERR.

Важно

Защитит небо от "Орланов": для ВСУ создали новый FPV-дрон VB140 Flamingo (фото)

"Качество дронов в Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении", — отметил Ханно Певкур.

В возможном тендере могут участвовать и украинские предприятия. Другими словами, предложения могут последовать от украинских производителей, эстонских и западных, уточнил министр.

В ноябре Певкур провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, на которой обсудил возможность закупки вооружения.

Эстонский министр отметил, что если в Украине есть компании, которые могут предложить нужное Эстонии, в этом не будет политических ограничений.

Месяц назад Ханно Певкур рассказал, что эстонское правительство планирует закупку вооружения у ОПК. Он считает, что такое сотрудничество поможет расширить объемы производства.

Во время военного положения действует запрет на экспорт вооружений, но, если страны договорятся, и сотрудничество будет в интересах Эстонии и для Украины, запрет могут снять.

"Следует понимать, что это можно сделать только так: если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии", — уточнил эстонский министр.

Напомним, что 2 октября появились данные, что в случае ухудшения отношений Эстония планирует превентивное вторжение в РФ.

Также сообщалось, что новые британские танки Challenger 3 уже почти на пороге России.