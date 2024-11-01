У ЗС РФ не вберегли таємницю про "двохсотих": тепер бійці платять командирам, — "АТЕШ"
Через виток інформації в одній із російських частин солдати демотивовані. Кмітливі командири вирішили скористатися ситуацією, щоб поповнити свій гаманець, і почали пропонувати підлеглим "послугу".
Бійці ворожої 810-ї бригади морської піхоти дають хабарі, аби лише не опинитись у Курській області. Про це 1 листопада повідомили у Telegram-каналі руху "АТЕШ".
Неназваний агент з бригади розповів, що у пункті постійної дислокації частини у Севастополі виникли кадрові проблеми. Більшу частину солдатів перекинули у Курську область РФ.
"У частину майже щодня надходять повідомлення про нових "двохсотих", які загинули на Курщині. Командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається", — зауважили партизани.
Військові окупаційних сил зневірені, адже їхні товариші за службою постійно гинуть. Це підштовхує усіма способами триматися за захоплений Крим.
Низка російських командирів вигадала, як обернути ситуацію на власну користь. Вони вимагають у підлеглих гроші, за які обіцяють відстрочку та уникнення термінового відряджання у зону бойових дій.
"Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності: займаються встановленням маскувальних загороджень, переміщують із місця на місце техніку і дуже побоюються сюрпризів від Сил оборони України, які неодмінно будуть найближчим часом", — додала пресслужба руху.
Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Кремль прагне обвалити "червоні лінії" після прориву ЗСУ у Курську область РФ.
Держсекретар США Ентоні Блінкен проінформував, що у Курську область РФ були перекинуті 8 тисяч бійців КНДР.