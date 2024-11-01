У ЗС РФ не вберегли таємницю про "двохсотих": тепер бійці платять командирам, — "АТЕШ"

Через виток інформації в одній із російських частин солдати демотивовані. Кмітливі командири вирішили скористатися ситуацією, щоб поповнити свій гаманець, і почали пропонувати підлеглим "послугу".

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Бійці ворожої 810-ї бригади морської піхоти дають хабарі, аби лише не опинитись у Курській області. Про це 1 листопада повідомили у Telegram-каналі руху "АТЕШ".

Неназваний агент з бригади розповів, що у пункті постійної дислокації частини у Севастополі виникли кадрові проблеми. Більшу частину солдатів перекинули у Курську область РФ.

Фото, зроблені партизанами у Криму Фото: АТЕШ / Telegram Фото, зроблені партизанами у Криму Фото: АТЕШ / Telegram

"У частину майже щодня надходять повідомлення про нових "двохсотих", які загинули на Курщині. Командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається", — зауважили партизани.

Військові окупаційних сил зневірені, адже їхні товариші за службою постійно гинуть. Це підштовхує усіма способами триматися за захоплений Крим.

Фото, зроблене партизанами у Криму Фото: АТЕШ / Telegram

Низка російських командирів вигадала, як обернути ситуацію на власну користь. Вони вимагають у підлеглих гроші, за які обіцяють відстрочку та уникнення термінового відряджання у зону бойових дій.

"Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності: займаються встановленням маскувальних загороджень, переміщують із місця на місце техніку і дуже побоюються сюрпризів від Сил оборони України, які неодмінно будуть найближчим часом", — додала пресслужба руху.

Фото, зроблені партизанами у Криму Фото: АТЕШ / Telegram Фото, зроблені партизанами у Криму Фото: АТЕШ / Telegram

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Кремль прагне обвалити "червоні лінії" після прориву ЗСУ у Курську область РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен проінформував, що у Курську область РФ були перекинуті 8 тисяч бійців КНДР.