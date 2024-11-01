В ВС РФ не уберегли тайну о "двухсотых": теперь бойцы платят командирам, — "АТЕШ"

Из-за утечки информации в одной из российских частей солдаты демотивированы. Сообразительные командиры решили воспользоваться ситуацией, чтобы пополнить свой кошелек, и начали предлагать подчиненным "услугу".

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Бойцы вражеской 810-й бригады морской пехоты дают взятки, лишь бы не оказаться в Курской области. Об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале движения "АТЕШ".

Неназванный агент из бригады рассказал, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе возникли кадровые проблемы. Большую часть солдат перебросили в Курскую область РФ.

Фото, сделанные партизанами в Крыму Фото: АТЕШ / Telegram Фото, сделанные партизанами в Крыму Фото: АТЕШ / Telegram

"В часть почти ежедневно поступают сообщения о новых "двухсотых", погибших на Курщине. Командование бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается", — отметили партизаны.

Военные оккупационных сил отчаявшиеся, ведь их сослуживцы по службе постоянно погибают. Это подталкивает всеми способами держаться за захваченный Крым.

Фото, сделанное партизанами в Крыму Фото: АТЕШ / Telegram

Ряд российских командиров придумали, как обернуть ситуацию в свою пользу. Они требуют у подчиненных деньги, за которые обещают отсрочку и избежание срочной командировки в зону боевых действий.

"Те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности: занимаются установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику и очень опасаются сюрпризов от Сил Обороны Украины, которые непременно будут в ближайшее время", — добавила пресс-служба движения.

Фото, сделанные партизанами в Крыму Фото: АТЕШ / Telegram Фото, сделанные партизанами в Крыму Фото: АТЕШ / Telegram

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Кремль стремится обвалить "красные линии" после прорыва ВСУ в Курскую область РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что в Курскую область РФ были переброшены 8 тысяч бойцов КНДР.