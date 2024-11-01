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Военный Фокус Российско-украинская война Прорыв границы в Курской области

В ВС РФ не уберегли тайну о "двухсотых": теперь бойцы платят командирам, — "АТЕШ"

ВС РФ, российские оккупанты, российские военные, ВС РФ Крым
Фото: Telegram | Иллюстративное фото

Из-за утечки информации в одной из российских частей солдаты демотивированы. Сообразительные командиры решили воспользоваться ситуацией, чтобы пополнить свой кошелек, и начали предлагать подчиненным "услугу".

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Бойцы вражеской 810-й бригады морской пехоты дают взятки, лишь бы не оказаться в Курской области. Об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале движения "АТЕШ".

Неназванный агент из бригады рассказал, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе возникли кадровые проблемы. Большую часть солдат перебросили в Курскую область РФ.

АТЕШ, Крым, Севастополь, ВС РФ, партизаны Fullscreen
Фото, сделанные партизанами в Крыму
Фото: АТЕШ / Telegram
АТЕШ, Крым, Севастополь, ВС РФ, партизаны Fullscreen
Фото, сделанные партизанами в Крыму
Фото: АТЕШ / Telegram

"В часть почти ежедневно поступают сообщения о новых "двухсотых", погибших на Курщине. Командование бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается", — отметили партизаны.

Военные оккупационных сил отчаявшиеся, ведь их сослуживцы по службе постоянно погибают. Это подталкивает всеми способами держаться за захваченный Крым.

АТЕШ, Крым, Севастополь, ВС РФ, партизаны Fullscreen
Фото, сделанное партизанами в Крыму
Фото: АТЕШ / Telegram

Ряд российских командиров придумали, как обернуть ситуацию в свою пользу. Они требуют у подчиненных деньги, за которые обещают отсрочку и избежание срочной командировки в зону боевых действий.

"Те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности: занимаются установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику и очень опасаются сюрпризов от Сил Обороны Украины, которые непременно будут в ближайшее время", — добавила пресс-служба движения.

АТЕШ, Крым, Севастополь, ВС РФ, партизаны Fullscreen
Фото, сделанные партизанами в Крыму
Фото: АТЕШ / Telegram
АТЕШ, Крым, Севастополь, ВС РФ, партизаны Fullscreen
Фото, сделанные партизанами в Крыму
Фото: АТЕШ / Telegram

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Кремль стремится обвалить "красные линии" после прорыва ВСУ в Курскую область РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что в Курскую область РФ были переброшены 8 тысяч бойцов КНДР.