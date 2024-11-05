На Волині чоловік втік з приміщення ТЦК, бо злякався мобілізації: що вирішив суд

Чоловік прибув на один день пізніше зазначеного у бойовій повістці терміну, але одразу втік через паркан. Рішення суду щодо ув'язнення чоловіка ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Related video

У Волинській області чоловіка судили через те, що він злякався бути мобілізованим та втік з приміщення ТЦК вже після того, як пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку. Про це пишуть "Новини.Live" з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Суду стало відомо, що чоловік (Микола Ворожчук) пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ.

Військовозобов'язаному вручили повістку, згідно з якою він мав 9 квітня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Микола Ворожчук свою вину визнав. Він розповів, що прибув до ТЦК 10 квітня 2024 року, проте злякався і втік через паркан додому. За словами обвинуваченого, на той момент він не мав бажання проходити військову службу.

Суд визнав волинянина винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, уже перебуваючи в СІЗО, намагався оформити собі інвалідність і таким чином уникнути кримінальної відповідальності.

Фокус також писав, що 9 жителів Ворохти підозрюють у побитті працівника ТЦК.