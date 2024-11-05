На Волыни мужчина сбежал из помещения ТЦК, потому что испугался мобилизации: что решил суд

Мужчина прибыл на один день позже указанного в боевой повестке срока, но сразу сбежал через забор. Решение суда о заключении мужчины еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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В Волынской области мужчину судили за то, что он испугался быть мобилизованным и сбежал из помещения ТЦК уже после того, как прошел военно-врачебную комиссию и получил боевую повестку. Об этом пишут "Новини.Live" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Суду стало известно, что мужчина (Николай Ворожчук) прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в ВСУ.

Военнообязанному вручили повестку, согласно которой он должен был 9 апреля прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу по мобилизации. Впрочем, в указанный день обвиняемый там так и не появился.

В суде Николай Ворожчук свою вину признал. Он рассказал, что прибыл в ТЦК 10 апреля 2024 года, однако испугался и убежал через забор домой. По словам обвиняемого, на тот момент он не имел желания проходить военную службу.

Суд признал волынянина виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Он назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, 3 ноября стало известно, что бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, уже находясь в СИЗО, пытался оформить себе инвалидность и таким образом избежать уголовной ответственности.

Фокус также писал, что 9 жителей Ворохты подозревают в избиении работника ТЦК.